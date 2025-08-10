Stride Staked Injective প্রাইস (STINJ)
Stride Staked Injective(STINJ) বর্তমানে 20.41USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 409.43KUSD। STINJ থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Stride Staked Injective থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.26 ছিল।
গত 30 দিনে, Stride Staked Injective থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +5.9589382970 ছিল।
গত 60 দিনে, Stride Staked Injective থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.2745208190 ছিল।
গত 90 দিনে, Stride Staked Injective থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.02783430682022 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +1.26
|+6.59%
|30 দিন
|$ +5.9589382970
|+29.20%
|60 দিন
|$ +1.2745208190
|+6.24%
|90 দিন
|$ +2.02783430682022
|+11.03%
Stride Staked Injective এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.34%
+6.59%
+14.14%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.
