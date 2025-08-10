StreetVision by NATIX প্রাইস (SN72)
StreetVision by NATIX(SN72) বর্তমানে 1.45USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.51MUSD। SN72 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SN72 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN72 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, StreetVision by NATIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.052819 ছিল।
গত 30 দিনে, StreetVision by NATIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1907129900 ছিল।
গত 60 দিনে, StreetVision by NATIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.7704973750 ছিল।
গত 90 দিনে, StreetVision by NATIX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.052819
|+3.78%
|30 দিন
|$ -0.1907129900
|-13.15%
|60 দিন
|$ -0.7704973750
|-53.13%
|90 দিন
|$ 0
|--
StreetVision by NATIX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.54%
+3.78%
+13.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
StreetVision by NATIX (SN72) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SN72টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SN72 থেকে VND
₫38,156.75
|1 SN72 থেকে AUD
A$2.2185
|1 SN72 থেকে GBP
￡1.073
|1 SN72 থেকে EUR
€1.2325
|1 SN72 থেকে USD
$1.45
|1 SN72 থেকে MYR
RM6.148
|1 SN72 থেকে TRY
₺58.9715
|1 SN72 থেকে JPY
¥213.15
|1 SN72 থেকে ARS
ARS$1,920.525
|1 SN72 থেকে RUB
₽115.9855
|1 SN72 থেকে INR
₹127.194
|1 SN72 থেকে IDR
Rp23,387.0935
|1 SN72 থেকে KRW
₩2,013.876
|1 SN72 থেকে PHP
₱82.2875
|1 SN72 থেকে EGP
￡E.70.383
|1 SN72 থেকে BRL
R$7.8735
|1 SN72 থেকে CAD
C$1.9865
|1 SN72 থেকে BDT
৳175.943
|1 SN72 থেকে NGN
₦2,220.5155
|1 SN72 থেকে UAH
₴59.8995
|1 SN72 থেকে VES
Bs185.6
|1 SN72 থেকে CLP
$1,400.7
|1 SN72 থেকে PKR
Rs410.872
|1 SN72 থেকে KZT
₸782.507
|1 SN72 থেকে THB
฿46.864
|1 SN72 থেকে TWD
NT$43.355
|1 SN72 থেকে AED
د.إ5.3215
|1 SN72 থেকে CHF
Fr1.16
|1 SN72 থেকে HKD
HK$11.368
|1 SN72 থেকে MAD
.د.م13.108
|1 SN72 থেকে MXN
$26.9265
|1 SN72 থেকে PLN
zł5.278
|1 SN72 থেকে RON
лв6.3075
|1 SN72 থেকে SEK
kr13.8765
|1 SN72 থেকে BGN
лв2.4215
|1 SN72 থেকে HUF
Ft492.014
|1 SN72 থেকে CZK
Kč30.421
|1 SN72 থেকে KWD
د.ك0.44225
|1 SN72 থেকে ILS
₪4.9735