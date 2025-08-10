Strawberry Elephant প্রাইস (صباح الفر)
Strawberry Elephant(صباح الفر) বর্তমানে 0.054735USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 51.24KUSD। صباح الفر থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ صباح الفر থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। صباح الفر এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Strawberry Elephant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Strawberry Elephant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0157825033 ছিল।
গত 60 দিনে, Strawberry Elephant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0089586690 ছিল।
গত 90 দিনে, Strawberry Elephant থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0157825033
|+28.83%
|60 দিন
|$ +0.0089586690
|+16.37%
|90 দিন
|$ 0
|--
Strawberry Elephant এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Yo, check it out! Real Strawberry Elephant, we're talkin' 'bout the realest thing out there. This ain't your average crypto, folks; it's the "صباح الفرولة," aka the Mornin' of Strawburry. And guess what? This strawburry elephant is on the move! Strawburry Elephant, the smartest red crypto creature ya ever seen. And we can't forget about our buddy "ميمي مضحك" (funny Mimi) – keepin' things fun and lighthearted in our community. But hold up, here's the real deal: Zero tax, contracts renounced, and liquidity burned foreva'. We're talkin' 'bout 100% of the supply sent straight to Uniswap, and that LP? Yep, it's burnt to a crisp. This token is all 'bout the community, baby! Imagine rollin' through strawburry fields, sneakin' your way to success – that's the vibe here. Real Strawburry Elephant ain't just a token; it's a journey. So, stay tuned as we welcome this charmin' crypto character into the wild world of digital assets! What makes this project even more excitin' is its commitment to innovation. Real Strawburry Elephant is more than a meme coin; it's a game-changer. The team behind RSE is dedicated to pushin' the boundaries of what's possible in the crypto space. With groundbreaking features on the horizon, RSE is set to revolutionize how we interact with cryptocurrencies, all while maintainin' its signature whimsical charm. In a crypto world filled with uncertainty, Real Strawburry Elephant is a breath of fresh air. It's the perfect blend of entertainment and financial opportunity, appealin' to both seasoned investors and newcomers alike. So, whether you're a crypto enthusiast or just someone lookin' to have a little fun while makin' gains, keep an eye out for the Real Strawburry Elephant. This project is 'bout to take the crypto scene by storm, and you won't wanna miss out on the adventure! 🍓🐘💰
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Strawberry Elephant (صباح الفر) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। صباح الفرটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 صباح الفر থেকে VND
₫1,440.351525
|1 صباح الفر থেকে AUD
A$0.08374455
|1 صباح الفر থেকে GBP
￡0.0405039
|1 صباح الفر থেকে EUR
€0.04652475
|1 صباح الفر থেকে USD
$0.054735
|1 صباح الفر থেকে MYR
RM0.2320764
|1 صباح الفر থেকে TRY
₺2.23264065
|1 صباح الفر থেকে JPY
¥8.046045
|1 صباح الفر থেকে ARS
ARS$72.4965075
|1 صباح الفر থেকে RUB
₽4.36402155
|1 صباح الفر থেকে INR
₹4.8013542
|1 صباح الفر থেকে IDR
Rp882.82245705
|1 صباح الفر থেকে KRW
₩76.0203468
|1 صباح الفر থেকে PHP
₱3.10621125
|1 صباح الفر থেকে EGP
￡E.2.63658495
|1 صباح الفر থেকে BRL
R$0.29721105
|1 صباح الفر থেকে CAD
C$0.07498695
|1 صباح الفر থেকে BDT
৳6.6415449
|1 صباح الفر থেকে NGN
₦83.82063165
|1 صباح الفر থেকে UAH
₴2.26110285
|1 صباح الفر থেকে VES
Bs7.00608
|1 صباح الفر থেকে CLP
$53.038215
|1 صباح الفر থেকে PKR
Rs15.5097096
|1 صباح الفر থেকে KZT
₸29.5382901
|1 صباح الفر থেকে THB
฿1.75535145
|1 صباح الفر থেকে TWD
NT$1.6365765
|1 صباح الفر থেকে AED
د.إ0.20087745
|1 صباح الفر থেকে CHF
Fr0.043788
|1 صباح الفر থেকে HKD
HK$0.4291224
|1 صباح الفر থেকে MAD
.د.م0.4948044
|1 صباح الفر থেকে MXN
$1.01642895
|1 صباح الفر থেকে PLN
zł0.1992354
|1 صباح الفر থেকে RON
лв0.23809725
|1 صباح الفر থেকে SEK
kr0.52381395
|1 صباح الفر থেকে BGN
лв0.09140745
|1 صباح الفر থেকে HUF
Ft18.5726802
|1 صباح الفر থেকে CZK
Kč1.1483403
|1 صباح الفر থেকে KWD
د.ك0.016584705
|1 صباح الفر থেকে ILS
₪0.18774105