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StratoVM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01744804 USD। SVM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,657,579 USD। SVM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!StratoVM-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01744804 USD। SVM-এর মার্কেট ক্যাপ 1,657,579 USD। SVM-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SVM সম্পর্কে আরও

SVM প্রাইসের তথ্য

SVM কী

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StratoVM প্রাইস (SVM)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SVM থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01738871
$0.01738871$0.01738871
+17.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
StratoVM (SVM) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:01:58 (UTC+8)

StratoVM-এর আজকের প্রাইস

আজ StratoVM (SVM)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01744804, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SVM থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SVM-এর জন্য $ 0.01744804

StratoVM বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,657,579 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 95.00M SVM। গত 24 ঘণ্টায়, SVM এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01727195 (নিম্ন) এবং $ 0.01853694 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.596353 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00178032

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SVM গত ঘণ্টায় -0.09% এবং গত 7 দিনে +18.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 162.04-তে পৌঁছেছে।

StratoVM (SVM) এর মার্কেট তথ্য

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

$ 162.04
$ 162.04$ 162.04

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

95.00M
95.00M 95.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

StratoVM এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.66M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 162.04। SVM এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 95.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.74M

StratoVM-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01727195
$ 0.01727195$ 0.01727195
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01853694
$ 0.01853694$ 0.01853694
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01727195
$ 0.01727195$ 0.01727195

$ 0.01853694
$ 0.01853694$ 0.01853694

$ 0.596353
$ 0.596353$ 0.596353

$ 0.00178032
$ 0.00178032$ 0.00178032

-0.09%

-5.24%

+18.43%

+18.43%

StratoVM (SVM) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, StratoVM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000964467824427797 ছিল।
গত 30 দিনে, StratoVM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0095397647 ছিল।
গত 60 দিনে, StratoVM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0106823164 ছিল।
গত 90 দিনে, StratoVM থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000039988869697 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000964467824427797-5.24%
30 দিন$ +0.0095397647+54.68%
60 দিন$ +0.0106823164+61.22%
90 দিন$ -0.00000039988869697-0.00%

StratoVM এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য StratoVM (SVM) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SVM এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
StratoVM (SVM) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, StratoVM এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে StratoVM এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SVM এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, StratoVM প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

StratoVM সম্পর্কে

StratoVM-এর বর্তমান লাইভ দাম কত?

StratoVM-এর দাম Tk2.1466450944452875536000 এবং গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন হয়েছে -5.24%।

আজকে কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে?

মূল এক্সচেঞ্জগুলিতে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে, যা সক্রিয় বাজার অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক তরলতার ইঙ্গিত দেয়।

SVM বাজারের তরলতা কতটা?

--/100 তরলতার স্কোর দেখায় অর্ডার বুক কতটা গভীর, বড় অর্ডার কতটা দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হতে পারে এবং প্রধান ট্রেডিং পেয়ারগুলিতে স্প্রেড কতটা সংকীর্ণ।

দৈনিক ট্রেডিং পরিসর কী ইঙ্গিত দেয়?

Tk2.1249806132381794380000 এবং Tk2.2806132561036442296000 মধ্যে দামের পরিবর্তন বর্তমান অস্থিরতা এবং দিনের মধ্যে গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

StratoVM-এর বর্তমান বাজারে র‌্যাঙ্কিং কী?

বর্তমানে এটি #2369 র‌্যাঙ্কে অবস্থান করছে এবং Tk203933154.03939498636000 বাজার মূলধন দ্বারা সমর্থিত।

সরবরাহ দামের স্থিতিশীলতায় কী ভূমিকা পালন করে?

95000000.0 টোকেনের প্রচলিত সরবরাহ দামের আচরণকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে উচ্চ চাহিদা বা স্বল্পতার সময়ে।

StratoVM-এর তরলতার প্রোফাইলকে কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

তরলতা নির্ভর করে মার্কেট মেকারের কার্যকলাপ, ট্রেডিং পেয়ারের বৈচিত্র্য, এক্সচেঞ্জের গভীরতা এবং -- নেটওয়ার্কের ইকোসিস্টেম অংশগ্রহণের উপর।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: StratoVM সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:01:58 (UTC+8)

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