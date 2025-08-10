Strategic Solana Reserve প্রাইস (SSR)
Strategic Solana Reserve(SSR) বর্তমানে 0.0036669USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.67MUSD। SSR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Strategic Solana Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00029566 ছিল।
গত 30 দিনে, Strategic Solana Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011642154 ছিল।
গত 60 দিনে, Strategic Solana Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0010795896 ছিল।
গত 90 দিনে, Strategic Solana Reserve থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00331624987728466294 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00029566
|+8.77%
|30 দিন
|$ -0.0011642154
|-31.74%
|60 দিন
|$ +0.0010795896
|+29.44%
|90 দিন
|$ +0.00331624987728466294
|+945.74%
Strategic Solana Reserve এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.22%
+8.77%
+24.85%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SSR থেকে VND
₫96.4944735
|1 SSR থেকে AUD
A$0.005610357
|1 SSR থেকে GBP
￡0.002713506
|1 SSR থেকে EUR
€0.003116865
|1 SSR থেকে USD
$0.0036669
|1 SSR থেকে MYR
RM0.015547656
|1 SSR থেকে TRY
₺0.149132823
|1 SSR থেকে JPY
¥0.5390343
|1 SSR থেকে ARS
ARS$4.85680905
|1 SSR থেকে RUB
₽0.293315331
|1 SSR থেকে INR
₹0.321660468
|1 SSR থেকে IDR
Rp59.143540107
|1 SSR থেকে KRW
₩5.092884072
|1 SSR থেকে PHP
₱0.208096575
|1 SSR থেকে EGP
￡E.0.177991326
|1 SSR থেকে BRL
R$0.019911267
|1 SSR থেকে CAD
C$0.005023653
|1 SSR থেকে BDT
৳0.444941646
|1 SSR থেকে NGN
₦5.615453991
|1 SSR থেকে UAH
₴0.151479639
|1 SSR থেকে VES
Bs0.4693632
|1 SSR থেকে CLP
$3.5422254
|1 SSR থেকে PKR
Rs1.039052784
|1 SSR থেকে KZT
₸1.978879254
|1 SSR থেকে THB
฿0.118514208
|1 SSR থেকে TWD
NT$0.10964031
|1 SSR থেকে AED
د.إ0.013457523
|1 SSR থেকে CHF
Fr0.00293352
|1 SSR থেকে HKD
HK$0.028748496
|1 SSR থেকে MAD
.د.م0.033148776
|1 SSR থেকে MXN
$0.068094333
|1 SSR থেকে PLN
zł0.013347516
|1 SSR থেকে RON
лв0.015951015
|1 SSR থেকে SEK
kr0.035092233
|1 SSR থেকে BGN
лв0.006123723
|1 SSR থেকে HUF
Ft1.244252508
|1 SSR থেকে CZK
Kč0.076931562
|1 SSR থেকে KWD
د.ك0.0011184045
|1 SSR থেকে ILS
₪0.012577467