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Stohn Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SOH-এর মার্কেট ক্যাপ 28,940 USD। SOH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Stohn Coin-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SOH-এর মার্কেট ক্যাপ 28,940 USD। SOH-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SOH সম্পর্কে আরও

SOH প্রাইসের তথ্য

SOH কী

SOH হোয়াইটপেপার

SOH অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SOH টোকেনোমিক্স

SOH প্রাইস পূর্বাভাস

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Stohn Coin প্রাইস (SOH)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SOH থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00088862
$0.00088862$0.00088862
+3.42%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Stohn Coin (SOH) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:58:52 (UTC+8)

Stohn Coin-এর আজকের প্রাইস

আজ Stohn Coin (SOH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 342.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SOH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SOH-এর জন্য $ 0

Stohn Coin বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 28,940 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 32.57M SOH। গত 24 ঘণ্টায়, SOH এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.078897 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SOH গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে -44.60% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.03-তে পৌঁছেছে।

Stohn Coin (SOH) এর মার্কেট তথ্য

$ 28.94K
$ 28.94K$ 28.94K

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 1.01K
$ 1.01K$ 1.01K

32.57M
32.57M 32.57M

34,521,952.0
34,521,952.0 34,521,952.0

Stohn Coin এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 28.94K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.03। SOH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 32.57M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 34521952.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.01K

Stohn Coin-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.078897
$ 0.078897$ 0.078897

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+342.55%

-44.60%

-44.60%

Stohn Coin (SOH) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Stohn Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00068783 ছিল।
গত 30 দিনে, Stohn Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Stohn Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Stohn Coin থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00068783+342.55%
30 দিন$ 0-55.54%
60 দিন$ 0-74.84%
90 দিন$ 0--

Stohn Coin এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Stohn Coin (SOH) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SOH এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Stohn Coin (SOH) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Stohn Coin এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Stohn Coin এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SOH এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Stohn Coin প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Stohn Coin সম্পর্কে

Stohn Coin-এর বাস্তব দাম কত?

Stohn Coin Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 342.55% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।

SOH-এর আজকের অস্থিরতা কত?

SOH-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।

Stohn Coin-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?

টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

SOH কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, SOH Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।

বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk9.70733810841791724000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।

Stohn Coin-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?

তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।

SOH অন্যান্য Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW) টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Proof of Work (PoW) ক্যাটাগরিতে, SOH প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stohn Coin সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:58:52 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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