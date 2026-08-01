stETH ARM LP Token প্রাইস (ARM-WETH-STETH)
আজ stETH ARM LP Token (ARM-WETH-STETH)-এর লাইভ প্রাইস $ 2,524.32, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.11% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান ARM-WETH-STETH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি ARM-WETH-STETH-এর জন্য $ 2,524.32।
stETH ARM LP Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,787,226 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.90K ARM-WETH-STETH। গত 24 ঘণ্টায়, ARM-WETH-STETH এর ট্রেড হয়েছে $ 2,268.38 (নিম্ন) এবং $ 2,558.11 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5,011.17 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1,512.04।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, ARM-WETH-STETH গত ঘণ্টায় -1.17% এবং গত 7 দিনে +23.90% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।
stETH ARM LP Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.79M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। ARM-WETH-STETH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.90K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1896.442239792528। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.79M।
-1.17%
+11.11%
+23.90%
+23.90%
আজকে, stETH ARM LP Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +252.33 ছিল।
গত 30 দিনে, stETH ARM LP Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +532.3202713440 ছিল।
গত 60 দিনে, stETH ARM LP Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +882.7448591520 ছিল।
গত 90 দিনে, stETH ARM LP Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003259360727 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +252.33
|+11.11%
|30 দিন
|$ +532.3202713440
|+21.09%
|60 দিন
|$ +882.7448591520
|+34.97%
|90 দিন
|$ +0.0003259360727
|+0.00%
2040 সালে, stETH ARM LP Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ stETH ARM LP Token-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, stETH ARM LP Token Tk310587.5728334602944000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 11.10%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
ARM-WETH-STETH-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
stETH ARM LP Token-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
stETH ARM LP Token-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
ARM-WETH-STETH আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk279097.1978449501896000 থেকে Tk314745.0307175806212000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
ARM-WETH-STETH-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা stETH ARM LP Token-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Decentralized Finance (DeFi),LP Tokens,Ethereum Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, ARM-WETH-STETH-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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