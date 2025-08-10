Steem Dollars প্রাইস (SBD)
Steem Dollars(SBD) বর্তমানে 0.864611USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 7.85MUSD। SBD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Steem Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00636217 ছিল।
গত 30 দিনে, Steem Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0868765455 ছিল।
গত 60 দিনে, Steem Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0376939270 ছিল।
গত 90 দিনে, Steem Dollars থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0597590346208298 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00636217
|+0.74%
|30 দিন
|$ +0.0868765455
|+10.05%
|60 দিন
|$ -0.0376939270
|-4.35%
|90 দিন
|$ -0.0597590346208298
|-6.46%
Steem Dollars এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.12%
+0.74%
+9.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SBD থেকে VND
₫22,752.238465
|1 SBD থেকে AUD
A$1.32285483
|1 SBD থেকে GBP
￡0.63981214
|1 SBD থেকে EUR
€0.73491935
|1 SBD থেকে USD
$0.864611
|1 SBD থেকে MYR
RM3.66595064
|1 SBD থেকে TRY
₺35.16372937
|1 SBD থেকে JPY
¥127.097817
|1 SBD থেকে ARS
ARS$1,145.1772695
|1 SBD থেকে RUB
₽69.16023389
|1 SBD থেকে INR
₹75.84367692
|1 SBD থেকে IDR
Rp13,945.33675733
|1 SBD থেকে KRW
₩1,200.84092568
|1 SBD থেকে PHP
₱49.06667425
|1 SBD থেকে EGP
￡E.41.96821794
|1 SBD থেকে BRL
R$4.69483773
|1 SBD থেকে CAD
C$1.18451707
|1 SBD থেকে BDT
৳104.91189874
|1 SBD থেকে NGN
₦1,324.05663929
|1 SBD থেকে UAH
₴35.71708041
|1 SBD থেকে VES
Bs110.670208
|1 SBD থেকে CLP
$835.214226
|1 SBD থেকে PKR
Rs244.99617296
|1 SBD থেকে KZT
₸466.59597226
|1 SBD থেকে THB
฿27.94422752
|1 SBD থেকে TWD
NT$25.8518689
|1 SBD থেকে AED
د.إ3.17312237
|1 SBD থেকে CHF
Fr0.6916888
|1 SBD থেকে HKD
HK$6.77855024
|1 SBD থেকে MAD
.د.م7.81608344
|1 SBD থেকে MXN
$16.05582627
|1 SBD থেকে PLN
zł3.14718404
|1 SBD থেকে RON
лв3.76105785
|1 SBD থেকে SEK
kr8.27432727
|1 SBD থেকে BGN
лв1.44390037
|1 SBD থেকে HUF
Ft293.37980452
|1 SBD থেকে CZK
Kč18.13953878
|1 SBD থেকে KWD
د.ك0.263706355
|1 SBD থেকে ILS
₪2.96561573