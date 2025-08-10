STEAK সম্পর্কে আরও

SteakHut Finance লোগো

SteakHut Finance প্রাইস (STEAK)

তালিকাভুক্ত নয়

SteakHut Finance (STEAK) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.130758
$0.130758$0.130758
-8.80%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে SteakHut Finance (STEAK) এর প্রাইস

SteakHut Finance(STEAK) বর্তমানে 0.130758USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 255.93KUSD। STEAK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SteakHut Finance এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-8.83%
SteakHut Finance এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.96M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ STEAK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STEAK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SteakHut Finance (STEAK) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SteakHut Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0126721621493265 ছিল।
গত 30 দিনে, SteakHut Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0370092866 ছিল।
গত 60 দিনে, SteakHut Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0575279366 ছিল।
গত 90 দিনে, SteakHut Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2627024303296422 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.0126721621493265-8.83%
30 দিন$ -0.0370092866-28.30%
60 দিন$ -0.0575279366-43.99%
90 দিন$ -0.2627024303296422-66.76%

SteakHut Finance (STEAK) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SteakHut Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.12881
$ 0.12881$ 0.12881

$ 0.145394
$ 0.145394$ 0.145394

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

--

-8.83%

+3.53%

SteakHut Finance (STEAK) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 255.93K
$ 255.93K$ 255.93K

--
----

1.96M
1.96M 1.96M

SteakHut Finance (STEAK) কী?

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SteakHut Finance (STEAK) এর টোকেনোমিক্স

SteakHut Finance (STEAK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STEAKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SteakHut Finance (STEAK) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

