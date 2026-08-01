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Steakhouse Confidential Prime USDC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.015 USD। STEAKCUSDC-এর মার্কেট ক্যাপ 40,725,001 USD। STEAKCUSDC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Steakhouse Confidential Prime USDC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.015 USD। STEAKCUSDC-এর মার্কেট ক্যাপ 40,725,001 USD। STEAKCUSDC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

STEAKCUSDC সম্পর্কে আরও

STEAKCUSDC প্রাইসের তথ্য

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Steakhouse Confidential Prime USDC প্রাইস (STEAKCUSDC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 STEAKCUSDC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.017
$1.017$1.017
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:56:24 (UTC+8)

Steakhouse Confidential Prime USDC-এর আজকের প্রাইস

আজ Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.015, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.06% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STEAKCUSDC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STEAKCUSDC-এর জন্য $ 1.015

Steakhouse Confidential Prime USDC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 40,725,001 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 40.14M STEAKCUSDC। গত 24 ঘণ্টায়, STEAKCUSDC এর ট্রেড হয়েছে $ 1.01 (নিম্ন) এবং $ 1.028 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.036 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.002

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STEAKCUSDC গত ঘণ্টায় -0.03% এবং গত 7 দিনে +0.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00-তে পৌঁছেছে।

Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) এর মার্কেট তথ্য

$ 40.73M
$ 40.73M$ 40.73M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 40.73M
$ 40.73M$ 40.73M

40.14M
40.14M 40.14M

40,140,664.89264408
40,140,664.89264408 40,140,664.89264408

Steakhouse Confidential Prime USDC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 40.73M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.00। STEAKCUSDC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 40.14M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 40140664.89264408। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 40.73M

Steakhouse Confidential Prime USDC-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

-0.03%

-0.06%

+0.23%

+0.23%

Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Steakhouse Confidential Prime USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000620712985541116 ছিল।
গত 30 দিনে, Steakhouse Confidential Prime USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0053904620 ছিল।
গত 60 দিনে, Steakhouse Confidential Prime USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Steakhouse Confidential Prime USDC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00044279331539 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000620712985541116-0.06%
30 দিন$ +0.0053904620+0.53%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ +0.00044279331539+0.00%

Steakhouse Confidential Prime USDC এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, STEAKCUSDC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Steakhouse Confidential Prime USDC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Steakhouse Confidential Prime USDC এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? STEAKCUSDC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Steakhouse Confidential Prime USDC প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Ethereum EcosystemYield-Bearing StablecoinYield-Bearing Tokens

Steakhouse Confidential Prime USDC সম্পর্কে

আজ Steakhouse Confidential Prime USDC-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, Steakhouse Confidential Prime USDC Tk124.88368607227380000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -0.06%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

STEAKCUSDC-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

Steakhouse Confidential Prime USDC-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

Steakhouse Confidential Prime USDC-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

STEAKCUSDC আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk124.2684955004892000 থেকে Tk126.48318155891376000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

STEAKCUSDC-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা Steakhouse Confidential Prime USDC-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens অ্যাসেট হিসেবে, STEAKCUSDC-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Steakhouse Confidential Prime USDC সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:56:24 (UTC+8)

Steakhouse Confidential Prime USDC (STEAKCUSDC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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