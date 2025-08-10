StaySAFU প্রাইস (SAFU)
StaySAFU(SAFU) বর্তমানে 3.31USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 55.08KUSD। SAFU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, StaySAFU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, StaySAFU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4035598340 ছিল।
গত 60 দিনে, StaySAFU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.5326832650 ছিল।
গত 90 দিনে, StaySAFU থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.4035598340
|+12.19%
|60 দিন
|$ +0.5326832650
|+16.09%
|90 দিন
|$ 0
|--
StaySAFU এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-4.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
StaySAFU is a real revolution in the DeFi world - at least for investors. The perfect program to estimate the risk of scam: it analyzes, of course, all possible mathematical factors (holder distribution, dev wallet transactions, liquidity lock, ownership, contract code), but also and above all informs investors about the quality of the dev team that handles the token, allowing for increased reliability regarding the risk of fraud.
StaySAFU (SAFU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SAFUটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
