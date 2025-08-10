Starkman প্রাইস (STAM)
Starkman(STAM) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 270.96KUSD। STAM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Starkman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Starkman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Starkman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Starkman থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.00%
|30 দিন
|$ 0
|+36.76%
|60 দিন
|$ 0
|+11.59%
|90 দিন
|$ 0
|--
Starkman এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.00%
+29.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Coin Stam (meme token), project Starkman. The coin was released on the decentralized exchange Ecubo, with a total supply of 10,000,000,000,000 coins on the Starknet network (L2 Ethereum). Official website of the project: stamtoken.com The project was created by an open team on December 7, 2024. Project goal: To build a strong community, increase capital, and preserve the planet for future generations.
