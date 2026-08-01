Stargate Bridged USDT প্রাইস (USDT)
আজ Stargate Bridged USDT (USDT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.999572, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান USDT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি USDT-এর জন্য $ 0.999572।
Stargate Bridged USDT বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,473,815 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.47M USDT। গত 24 ঘণ্টায়, USDT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.999172 (নিম্ন) এবং $ 0.99975 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.44 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.828793।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, USDT গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +0.15% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 761.03K-তে পৌঁছেছে।
Stargate Bridged USDT এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.47M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 761.03K। USDT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.47M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 2474991.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.47M।
+0.01%
-0.00%
+0.15%
+0.15%
আজকে, Stargate Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Stargate Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0342404388 ছিল।
গত 60 দিনে, Stargate Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0011541058 ছিল।
গত 90 দিনে, Stargate Bridged USDT থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000181842915997 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.00%
|30 দিন
|$ -0.0342404388
|-3.42%
|60 দিন
|$ -0.0011541058
|-0.11%
|90 দিন
|$ +0.0000181842915997
|+0.00%
2040 সালে, Stargate Bridged USDT এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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USDT-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk122.98545404397523824000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.00% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Stargate Bridged USDT-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, USDT উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
USDT-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের USDT বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Stargate Bridged USDT-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk122.93623879823247024000 থেকে Tk123.0073548283307700000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
USDT-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং USDT-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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