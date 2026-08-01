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Stand With Crypto Fund-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01762341 USD। SWC-এর মার্কেট ক্যাপ 17,625.01 USD। SWC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Stand With Crypto Fund-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.01762341 USD। SWC-এর মার্কেট ক্যাপ 17,625.01 USD। SWC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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Stand With Crypto Fund প্রাইস (SWC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SWC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.01746574
$0.01746574$0.01746574
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Stand With Crypto Fund (SWC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:54:15 (UTC+8)

Stand With Crypto Fund-এর আজকের প্রাইস

আজ Stand With Crypto Fund (SWC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01762341, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SWC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SWC-এর জন্য $ 0.01762341

Stand With Crypto Fund বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 17,625.01 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00M SWC। গত 24 ঘণ্টায়, SWC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01678692 (নিম্ন) এবং $ 0.01797854 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.25 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01399517

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SWC গত ঘণ্টায় +1.82% এবং গত 7 দিনে +23.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 100.44-তে পৌঁছেছে।

Stand With Crypto Fund (SWC) এর মার্কেট তথ্য

$ 17.63K
$ 17.63K$ 17.63K

$ 100.44
$ 100.44$ 100.44

$ 17.63K
$ 17.63K$ 17.63K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Stand With Crypto Fund এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 17.63K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 100.44। SWC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 17.63K

Stand With Crypto Fund-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.01678692
$ 0.01678692$ 0.01678692
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.01797854
$ 0.01797854$ 0.01797854
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.01678692
$ 0.01678692$ 0.01678692

$ 0.01797854
$ 0.01797854$ 0.01797854

$ 3.25
$ 3.25$ 3.25

$ 0.01399517
$ 0.01399517$ 0.01399517

+1.82%

+2.71%

+23.81%

+23.81%

Stand With Crypto Fund (SWC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00046645 ছিল।
গত 30 দিনে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027854768 ছিল।
গত 60 দিনে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011725912 ছিল।
গত 90 দিনে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000073416431832298 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00046645+2.71%
30 দিন$ +0.0027854768+15.81%
60 দিন$ +0.0011725912+6.65%
90 দিন$ -0.000073416431832298-0.00%

Stand With Crypto Fund এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Stand With Crypto Fund (SWC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SWC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Stand With Crypto Fund (SWC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Stand With Crypto Fund এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Stand With Crypto Fund এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SWC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Stand With Crypto Fund প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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Stand With Crypto Fund (SWC) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemBase MemeMeme

Stand With Crypto Fund সম্পর্কে

আজ Stand With Crypto Fund-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?

Stand With Crypto Fund-এর লাইভ দাম হলো Tk2.1683511349388874972000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 2.71% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।

SWC-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?

SWC-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk2.0654309826604674864000 থেকে Tk2.2120456604904604968000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

Stand With Crypto Fund-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?

গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।

SWC বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?

াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে SWC মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।

Stand With Crypto Fund-এর মোট বাজার র‌্যাঙ্কিং এবং আকার কত?

Stand With Crypto Fund-এর বাজার মূল্য Tk2168547.9959218585692000 হওয়ায় এটি #7531 র‌্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।

SWC-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?

টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

Stand With Crypto Fund-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?

এর ATH হলো Tk399.8738716599900000, আর ATL হলো Tk1.7219393269045360764000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

SWC-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?

মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (1000000.0 টোকেন), Meme,Base Ecosystem,Base Meme-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stand With Crypto Fund সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:54:15 (UTC+8)

Stand With Crypto Fund (SWC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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