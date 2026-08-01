Stand With Crypto Fund প্রাইস (SWC)
আজ Stand With Crypto Fund (SWC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.01762341, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SWC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SWC-এর জন্য $ 0.01762341।
Stand With Crypto Fund বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 17,625.01 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00M SWC। গত 24 ঘণ্টায়, SWC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01678692 (নিম্ন) এবং $ 0.01797854 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 3.25 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01399517।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SWC গত ঘণ্টায় +1.82% এবং গত 7 দিনে +23.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 100.44-তে পৌঁছেছে।
Stand With Crypto Fund এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 17.63K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 100.44। SWC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 17.63K।
+1.82%
+2.71%
+23.81%
+23.81%
আজকে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00046645 ছিল।
গত 30 দিনে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027854768 ছিল।
গত 60 দিনে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011725912 ছিল।
গত 90 দিনে, Stand With Crypto Fund থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000073416431832298 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00046645
|+2.71%
|30 দিন
|$ +0.0027854768
|+15.81%
|60 দিন
|$ +0.0011725912
|+6.65%
|90 দিন
|$ -0.000073416431832298
|-0.00%
2040 সালে, Stand With Crypto Fund এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ Stand With Crypto Fund-এর রিয়েল-টাইম দাম কত?
Stand With Crypto Fund-এর লাইভ দাম হলো Tk2.1683511349388874972000, গত ২৪ ঘন্টায় এটি 2.71% পরিবর্তিত হয়েছে। এই সংখ্যাটি সবসময় আপডেট করা হয় সঠিক বৈশ্বিক বাজার অবস্থা প্রতিফলিত করার জন্য।
SWC-এর দৈনিক দামের কাঠামো কেমন দেখাচ্ছে?
SWC-এর দাম গত ২৪ ঘন্টায় Tk2.0654309826604674864000 থেকে Tk2.2120456604904604968000 পর্যন্ত ছিল, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
Stand With Crypto Fund-এর আজকের কতটা অস্থিরতা রয়েছে?
গত একদিনে টোকেনটি --% অস্থিরতা অনুভব করেছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি খুব সংবেদনশীল তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করে।
SWC বর্তমানে কোন প্রযুক্তিগত জোনে ট্রেড করছে?
াম্প্রতিক উচ্চ ও নিম্ন মূল্যের তুলনায় দামের গতিবিধি দেখায় যে SWC মাঝারি স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি দেখাচ্ছে, যা তরলতা এবং সামগ্রিক বাজারের দিকনির্দেশনার উপর নির্ভর করছে।
Stand With Crypto Fund-এর মোট বাজার র্যাঙ্কিং এবং আকার কত?
Stand With Crypto Fund-এর বাজার মূল্য Tk2168547.9959218585692000 হওয়ায় এটি #7531 র্যাঙ্কে রয়েছে, যা বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি এবং বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ প্রদর্শন করে।
SWC-এর সাম্প্রতিক ট্রেডিং কতটা সক্রিয় ছিল?
টোকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।
Stand With Crypto Fund-এর ATH এবং ATL-এর সাথে তুলনা করলে কেমন দেখাচ্ছে?
এর ATH হলো Tk399.8738716599900000, আর ATL হলো Tk1.7219393269045360764000, যা দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং ড্রয়ডাউন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
SWC-এর বাজার আচরণকে কী কী মৌলিক উপাদান প্রভাবিত করে?
মূল উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (1000000.0 টোকেন), Meme,Base Ecosystem,Base Meme-এর মধ্যে বিভাগের পারফরম্যান্স এবং ---এর অন-চেইন কার্যকলাপ, যা সবই টোকেনের দামের গতিবিধিকে আকার দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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|অন-চেইন ডেটা
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