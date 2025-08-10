Stakingverse Staked LYX প্রাইস (SLYX)
Stakingverse Staked LYX(SLYX) বর্তমানে 1.29USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 358.20KUSD। SLYX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.0081827300 ছিল।
গত 60 দিনে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4447146000 ছিল।
গত 90 দিনে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +1.0081827300
|+78.15%
|60 দিন
|$ +0.4447146000
|+34.47%
|90 দিন
|$ 0
|--
Stakingverse Staked LYX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+10.32%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.
