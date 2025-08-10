SLYX সম্পর্কে আরও

Stakingverse Staked LYX প্রাইস (SLYX)

তালিকাভুক্ত নয়

Stakingverse Staked LYX (SLYX) লাইভ প্রাইস চার্ট

$1.29
$1.29$1.29
0.00%1D
USD

আজকে Stakingverse Staked LYX (SLYX) এর প্রাইস

Stakingverse Staked LYX(SLYX) বর্তমানে 1.29USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 358.20KUSD। SLYX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Stakingverse Staked LYX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Stakingverse Staked LYX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
278.10K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SLYX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SLYX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Stakingverse Staked LYX (SLYX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.0081827300 ছিল।
গত 60 দিনে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4447146000 ছিল।
গত 90 দিনে, Stakingverse Staked LYX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +1.0081827300+78.15%
60 দিন$ +0.4447146000+34.47%
90 দিন$ 0--

Stakingverse Staked LYX (SLYX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Stakingverse Staked LYX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

--

--

+10.32%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 358.20K
$ 358.20K$ 358.20K

--
----

278.10K
278.10K 278.10K

Stakingverse Staked LYX (SLYX) কী?

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) এর টোকেনোমিক্স

Stakingverse Staked LYX (SLYX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SLYXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Stakingverse Staked LYX (SLYX) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

