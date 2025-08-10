BERASTONE সম্পর্কে আরও

StakeStone Berachain Vault Token লোগো

StakeStone Berachain Vault Token প্রাইস (BERASTONE)

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) লাইভ প্রাইস চার্ট

$4,259.77
$4,259.77$4,259.77
+5.90%1D
আজকে StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) এর প্রাইস

StakeStone Berachain Vault Token(BERASTONE) বর্তমানে 4,267.54USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.32MUSD। BERASTONE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

StakeStone Berachain Vault Token এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+6.12%
StakeStone Berachain Vault Token এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
5.24K USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ BERASTONE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BERASTONE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +246.21 ছিল।
গত 30 দিনে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,861.9874475600 ছিল।
গত 60 দিনে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,218.0697048980 ছিল।
গত 90 দিনে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,756.261151036403 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +246.21+6.12%
30 দিন$ +1,861.9874475600+43.63%
60 দিন$ +2,218.0697048980+51.98%
90 দিন$ +1,756.261151036403+69.93%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

StakeStone Berachain Vault Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 4,011.87
$ 4,011.87$ 4,011.87

$ 4,323.17
$ 4,323.17$ 4,323.17

$ 4,323.17
$ 4,323.17$ 4,323.17

-0.79%

+6.12%

+25.01%

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 22.32M
$ 22.32M$ 22.32M

--
----

5.24K
5.24K 5.24K

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) কী?

StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) এর টোকেনোমিক্স

StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। BERASTONEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BERASTONE থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 BERASTONE থেকে VND
112,300,315.1
1 BERASTONE থেকে AUD
A$6,529.3362
1 BERASTONE থেকে GBP
3,157.9796
1 BERASTONE থেকে EUR
3,627.409
1 BERASTONE থেকে USD
$4,267.54
1 BERASTONE থেকে MYR
RM18,094.3696
1 BERASTONE থেকে TRY
173,560.8518
1 BERASTONE থেকে JPY
¥627,328.38
1 BERASTONE থেকে ARS
ARS$5,652,356.73
1 BERASTONE থেকে RUB
341,360.5246
1 BERASTONE থেকে INR
374,348.6088
1 BERASTONE থেকে IDR
Rp68,831,280.6862
1 BERASTONE থেকে KRW
5,927,100.9552
1 BERASTONE থেকে PHP
242,182.895
1 BERASTONE থেকে EGP
￡E.207,146.3916
1 BERASTONE থেকে BRL
R$23,172.7422
1 BERASTONE থেকে CAD
C$5,846.5298
1 BERASTONE থেকে BDT
517,823.3036
1 BERASTONE থেকে NGN
6,535,268.0806
1 BERASTONE থেকে UAH
176,292.0774
1 BERASTONE থেকে VES
Bs546,245.12
1 BERASTONE থেকে CLP
$4,122,443.64
1 BERASTONE থেকে PKR
Rs1,209,250.1344
1 BERASTONE থেকে KZT
2,303,020.6364
1 BERASTONE থেকে THB
฿137,926.8928
1 BERASTONE থেকে TWD
NT$127,599.446
1 BERASTONE থেকে AED
د.إ15,661.8718
1 BERASTONE থেকে CHF
Fr3,414.032
1 BERASTONE থেকে HKD
HK$33,457.5136
1 BERASTONE থেকে MAD
.د.م38,578.5616
1 BERASTONE থেকে MXN
$79,248.2178
1 BERASTONE থেকে PLN
15,533.8456
1 BERASTONE থেকে RON
лв18,563.799
1 BERASTONE থেকে SEK
kr40,840.3578
1 BERASTONE থেকে BGN
лв7,126.7918
1 BERASTONE থেকে HUF
Ft1,448,061.6728
1 BERASTONE থেকে CZK
89,532.9892
1 BERASTONE থেকে KWD
د.ك1,301.5997
1 BERASTONE থেকে ILS
14,637.6622