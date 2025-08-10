StakeStone Berachain Vault Token প্রাইস (BERASTONE)
StakeStone Berachain Vault Token(BERASTONE) বর্তমানে 4,267.54USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 22.32MUSD। BERASTONE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BERASTONE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BERASTONE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +246.21 ছিল।
গত 30 দিনে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,861.9874475600 ছিল।
গত 60 দিনে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2,218.0697048980 ছিল।
গত 90 দিনে, StakeStone Berachain Vault Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1,756.261151036403 ছিল।
StakeStone Berachain Vault Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
StakeStone’s Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain’s ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone’s liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain’s Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain.
|1 BERASTONE থেকে VND
₫112,300,315.1
|1 BERASTONE থেকে AUD
A$6,529.3362
|1 BERASTONE থেকে GBP
￡3,157.9796
|1 BERASTONE থেকে EUR
€3,627.409
|1 BERASTONE থেকে USD
$4,267.54
|1 BERASTONE থেকে MYR
RM18,094.3696
|1 BERASTONE থেকে TRY
₺173,560.8518
|1 BERASTONE থেকে JPY
¥627,328.38
|1 BERASTONE থেকে ARS
ARS$5,652,356.73
|1 BERASTONE থেকে RUB
₽341,360.5246
|1 BERASTONE থেকে INR
₹374,348.6088
|1 BERASTONE থেকে IDR
Rp68,831,280.6862
|1 BERASTONE থেকে KRW
₩5,927,100.9552
|1 BERASTONE থেকে PHP
₱242,182.895
|1 BERASTONE থেকে EGP
￡E.207,146.3916
|1 BERASTONE থেকে BRL
R$23,172.7422
|1 BERASTONE থেকে CAD
C$5,846.5298
|1 BERASTONE থেকে BDT
৳517,823.3036
|1 BERASTONE থেকে NGN
₦6,535,268.0806
|1 BERASTONE থেকে UAH
₴176,292.0774
|1 BERASTONE থেকে VES
Bs546,245.12
|1 BERASTONE থেকে CLP
$4,122,443.64
|1 BERASTONE থেকে PKR
Rs1,209,250.1344
|1 BERASTONE থেকে KZT
₸2,303,020.6364
|1 BERASTONE থেকে THB
฿137,926.8928
|1 BERASTONE থেকে TWD
NT$127,599.446
|1 BERASTONE থেকে AED
د.إ15,661.8718
|1 BERASTONE থেকে CHF
Fr3,414.032
|1 BERASTONE থেকে HKD
HK$33,457.5136
|1 BERASTONE থেকে MAD
.د.م38,578.5616
|1 BERASTONE থেকে MXN
$79,248.2178
|1 BERASTONE থেকে PLN
zł15,533.8456
|1 BERASTONE থেকে RON
лв18,563.799
|1 BERASTONE থেকে SEK
kr40,840.3578
|1 BERASTONE থেকে BGN
лв7,126.7918
|1 BERASTONE থেকে HUF
Ft1,448,061.6728
|1 BERASTONE থেকে CZK
Kč89,532.9892
|1 BERASTONE থেকে KWD
د.ك1,301.5997
|1 BERASTONE থেকে ILS
₪14,637.6622