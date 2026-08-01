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Staked Vetro USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.986505 USD। SVUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 83,930 USD। SVUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Staked Vetro USD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.986505 USD। SVUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 83,930 USD। SVUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SVUSD সম্পর্কে আরও

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Staked Vetro USD প্রাইস (SVUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SVUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.986469
$0.986469$0.986469
-0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Staked Vetro USD (SVUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:53:17 (UTC+8)

Staked Vetro USD-এর আজকের প্রাইস

আজ Staked Vetro USD (SVUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.986505, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.98% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SVUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SVUSD-এর জন্য $ 0.986505

Staked Vetro USD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 83,930 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 85.08K SVUSD। গত 24 ঘণ্টায়, SVUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.94546 (নিম্ন) এবং $ 1.007 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.013 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.94546

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SVUSD গত ঘণ্টায় -0.03% এবং গত 7 দিনে -1.10% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 5.56K-তে পৌঁছেছে।

Staked Vetro USD (SVUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 83.93K
$ 83.93K$ 83.93K

$ 5.56K
$ 5.56K$ 5.56K

$ 79.27K
$ 79.27K$ 79.27K

85.08K
85.08K 85.08K

80,351.0566871277
80,351.0566871277 80,351.0566871277

Staked Vetro USD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 83.93K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 5.56K। SVUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 85.08K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 80351.0566871277। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 79.27K

Staked Vetro USD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.94546
$ 0.94546$ 0.94546
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.94546
$ 0.94546$ 0.94546

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

$ 0.94546
$ 0.94546$ 0.94546

-0.03%

-1.97%

-1.10%

-1.10%

Staked Vetro USD (SVUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Staked Vetro USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01989049761362316 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked Vetro USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0172374978 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked Vetro USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0134951910 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked Vetro USD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000192218331646 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.01989049761362316-1.97%
30 দিন$ -0.0172374978-1.74%
60 দিন$ -0.0134951910-1.36%
90 দিন$ +0.0000192218331646+0.00%

Staked Vetro USD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Staked Vetro USD (SVUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SVUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Staked Vetro USD (SVUSD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Staked Vetro USD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Staked Vetro USD সম্পর্কে

Staked Vetro USD-এর বর্তমান দাম কত?

Staked Vetro USD Tk121.37771500367336460000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এটি -1.97% পরিবর্তন হয়েছে। এই তথ্যটি বিশ্বব্যাপী এক্সচেঞ্জগুলি থেকে সংগৃহীত রিয়েল-টাইম দাম অনুসারে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

আজকের দাম ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে কীভাবে তুলনা করা যায়?

Staked Vetro USD-এর ATH হল Tk124.63760984355996000, আর ATL হল Tk116.3276155998935832000। বর্তমান দামকে এই স্তরগুলির সঙ্গে তুলনা করলে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনা এবং আগের বৃদ্ধির চক্রগুলি মূল্যায়ন করতে পারেন।

আজকের SVUSD-এর মোট মূল্যায়ন কত?

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk10326588.93797629560000 এ অবস্থান করছে, যা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির মধ্যে #5597 র‍্যাঙ্কে রাখে।

Staked Vetro USD-এর বাজারে অংশগ্রহণ কতটা সক্রিয়?

অ্যাসেটটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা দেখায় কত ঘন ঘন ব্যবসায়ীরা SVUSD-এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে।

প্রচলিত সরবরাহ কী এবং এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বর্তমানে 85080.06461890502 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের গতিবিধি স্বল্পতা, মুদ্রাস্ফীতির হার এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

Staked Vetro USD কোন শ্রেণীভুক্ত?

Staked Vetro USD Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Hemi Ecosystem শ্রেণীবিন্যাসের অংশ, যা এটিকে অনুরূপ উপযোগিতা বা ইকোসিস্টেম ভূমিকা ভাগ করে নেওয়া অন্যান্য অ্যাসেটগুলির সঙ্গে গুচ্ছভুক্ত করে।

-- কীভাবে SVUSD-এর মূল্য প্রস্তাবকে প্রভাবিত করে?

-- নেটওয়ার্কে কাজ করার মাধ্যমে SVUSD নির্দিষ্ট লেনদেনের গতি, ফি, নিরাপত্তা মডেল এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্টের ফাংশনালিটি ব্যবহার করতে পারে, যা এটির সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতায় অবদান রাখে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Staked Vetro USD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:53:17 (UTC+8)

Staked Vetro USD (SVUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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