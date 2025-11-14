বিনিময়DEX+
Staked UTY-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.038 USD। YUTY-এর মার্কেট ক্যাপ 4,749,831 USD। YUTY থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Staked UTY লোগো

Staked UTY প্রাইস (YUTY)

তালিকাভুক্ত নয়

1 YUTY থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.038
$1.038$1.038
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Staked UTY (YUTY) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:48:00 (UTC+8)

Staked UTY-এর আজকের প্রাইস

আজ Staked UTY (YUTY)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.038, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান YUTY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি YUTY-এর জন্য $ 1.038

Staked UTY বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,749,831 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.58M YUTY। গত 24 ঘণ্টায়, YUTY এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.043 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 1.004

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, YUTY গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.43% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Staked UTY (YUTY) এর মার্কেট তথ্য

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

--
----

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

4.58M
4.58M 4.58M

4,576,916.502971851
4,576,916.502971851 4,576,916.502971851

Staked UTY এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.75M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। YUTY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.58M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4576916.502971851। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.75M

Staked UTY-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.043
$ 1.043$ 1.043

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

--

--

+0.43%

+0.43%

Staked UTY (YUTY) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Staked UTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked UTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0071817144 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked UTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0149568534 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked UTY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ +0.0071817144+0.69%
60 দিন$ +0.0149568534+1.44%
90 দিন$ 0--

Staked UTY এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Staked UTY (YUTY) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, YUTY এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Staked UTY (YUTY) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Staked UTY এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Staked UTY সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Staked UTY-এর মূল্য কত হবে?
যদি Staked UTY বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Staked UTY-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:48:00 (UTC+8)

Staked UTY (YUTY) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

