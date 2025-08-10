STOAS সম্পর্কে আরও

Staked Neptune OAS লোগো

Staked Neptune OAS প্রাইস (STOAS)

তালিকাভুক্ত নয়

Staked Neptune OAS (STOAS) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01291019
$0.01291019$0.01291019
+4.70%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Staked Neptune OAS (STOAS) এর প্রাইস

Staked Neptune OAS(STOAS) বর্তমানে 0.01290337USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 145.41KUSD। STOAS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Staked Neptune OAS এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+4.68%
Staked Neptune OAS এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
11.26M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ STOAS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STOAS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Staked Neptune OAS (STOAS) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Staked Neptune OAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00057706 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked Neptune OAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004220898 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked Neptune OAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008616935 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked Neptune OAS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.003070452455890532 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00057706+4.68%
30 দিন$ +0.0004220898+3.27%
60 দিন$ -0.0008616935-6.67%
90 দিন$ -0.003070452455890532-19.22%

Staked Neptune OAS (STOAS) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Staked Neptune OAS এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01232631
$ 0.01232631$ 0.01232631

$ 0.01291617
$ 0.01291617$ 0.01291617

$ 0.01989627
$ 0.01989627$ 0.01989627

+0.09%

+4.68%

+5.50%

Staked Neptune OAS (STOAS) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 145.41K
$ 145.41K$ 145.41K

--
----

11.26M
11.26M 11.26M

Staked Neptune OAS (STOAS) কী?

stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool. Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX). stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption. By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Staked Neptune OAS (STOAS) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Staked Neptune OAS (STOAS) এর টোকেনোমিক্স

Staked Neptune OAS (STOAS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STOASটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Staked Neptune OAS (STOAS) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

STOAS থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 STOAS থেকে VND
339.55218155
1 STOAS থেকে AUD
A$0.0197421561
1 STOAS থেকে GBP
0.0095484938
1 STOAS থেকে EUR
0.0109678645
1 STOAS থেকে USD
$0.01290337
1 STOAS থেকে MYR
RM0.0547102888
1 STOAS থেকে TRY
0.5247800579
1 STOAS থেকে JPY
¥1.89679539
1 STOAS থেকে ARS
ARS$17.090513565
1 STOAS থেকে RUB
1.0321405663
1 STOAS থেকে INR
1.1318836164
1 STOAS থেকে IDR
Rp208.1188418311
1 STOAS থেকে KRW
17.9212325256
1 STOAS থেকে PHP
0.7322662475
1 STOAS থেকে EGP
￡E.0.6263295798
1 STOAS থেকে BRL
R$0.0700652991
1 STOAS থেকে CAD
C$0.0176776169
1 STOAS থেকে BDT
1.5656949158
1 STOAS থেকে NGN
19.7600917843
1 STOAS থেকে UAH
0.5330382147
1 STOAS থেকে VES
Bs1.65163136
1 STOAS থেকে CLP
$12.46465542
1 STOAS থেকে PKR
Rs3.6562989232
1 STOAS থেকে KZT
6.9634326542
1 STOAS থেকে THB
฿0.4170369184
1 STOAS থেকে TWD
NT$0.385810763
1 STOAS থেকে AED
د.إ0.0473553679
1 STOAS থেকে CHF
Fr0.010322696
1 STOAS থেকে HKD
HK$0.1011624208
1 STOAS থেকে MAD
.د.م0.1166464648
1 STOAS থেকে MXN
$0.2396155809
1 STOAS থেকে PLN
0.0469682668
1 STOAS থেকে RON
лв0.0561296595
1 STOAS থেকে SEK
kr0.1234852509
1 STOAS থেকে BGN
лв0.0215486279
1 STOAS থেকে HUF
Ft4.3783715084
1 STOAS থেকে CZK
0.2707127026
1 STOAS থেকে KWD
د.ك0.00393552785
1 STOAS থেকে ILS
0.0442585591