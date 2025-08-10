Staked HYPE প্রাইস (STHYPE)
Staked HYPE(STHYPE) বর্তমানে 43.84USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 263.98MUSD। STHYPE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Staked HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.94 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +1.0957720320 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.9639873280 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked HYPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +18.933723941145726 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.94
|+7.18%
|30 দিন
|$ +1.0957720320
|+2.50%
|60 দিন
|$ +2.9639873280
|+6.76%
|90 দিন
|$ +18.933723941145726
|+76.02%
Staked HYPE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.59%
+7.18%
+22.34%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Staked HYPE (STHYPE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। STHYPEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 STHYPE থেকে VND
₫1,153,649.6
|1 STHYPE থেকে AUD
A$67.0752
|1 STHYPE থেকে GBP
￡32.4416
|1 STHYPE থেকে EUR
€37.264
|1 STHYPE থেকে USD
$43.84
|1 STHYPE থেকে MYR
RM185.8816
|1 STHYPE থেকে TRY
₺1,782.9728
|1 STHYPE থেকে JPY
¥6,444.48
|1 STHYPE থেকে ARS
ARS$58,066.08
|1 STHYPE থেকে RUB
₽3,506.7616
|1 STHYPE থেকে INR
₹3,845.6448
|1 STHYPE থেকে IDR
Rp707,096.6752
|1 STHYPE থেকে KRW
₩60,888.4992
|1 STHYPE থেকে PHP
₱2,487.92
|1 STHYPE থেকে EGP
￡E.2,127.9936
|1 STHYPE থেকে BRL
R$238.0512
|1 STHYPE থেকে CAD
C$60.0608
|1 STHYPE থেকে BDT
৳5,319.5456
|1 STHYPE থেকে NGN
₦67,136.1376
|1 STHYPE থেকে UAH
₴1,811.0304
|1 STHYPE থেকে VES
Bs5,611.52
|1 STHYPE থেকে CLP
$42,349.44
|1 STHYPE থেকে PKR
Rs12,422.5024
|1 STHYPE থেকে KZT
₸23,658.6944
|1 STHYPE থেকে THB
฿1,416.9088
|1 STHYPE থেকে TWD
NT$1,310.816
|1 STHYPE থেকে AED
د.إ160.8928
|1 STHYPE থেকে CHF
Fr35.072
|1 STHYPE থেকে HKD
HK$343.7056
|1 STHYPE থেকে MAD
.د.م396.3136
|1 STHYPE থেকে MXN
$814.1088
|1 STHYPE থেকে PLN
zł159.5776
|1 STHYPE থেকে RON
лв190.704
|1 STHYPE থেকে SEK
kr419.5488
|1 STHYPE থেকে BGN
лв73.2128
|1 STHYPE থেকে HUF
Ft14,875.7888
|1 STHYPE থেকে CZK
Kč919.7632
|1 STHYPE থেকে KWD
د.ك13.3712
|1 STHYPE থেকে ILS
₪150.3712