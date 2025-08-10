SFRAX সম্পর্কে আরও

$1.13
+8.80%
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
আজকে Staked FRAX (SFRAX) এর প্রাইস

Staked FRAX(SFRAX) বর্তমানে 1.13USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 69.28MUSD। SFRAX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Staked FRAX এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+8.90%
Staked FRAX এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
61.37M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SFRAX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SFRAX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Staked FRAX (SFRAX) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Staked FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.092253 ছিল।
গত 30 দিনে, Staked FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0388498520 ছিল।
গত 60 দিনে, Staked FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0056297730 ছিল।
গত 90 দিনে, Staked FRAX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.064515152543393 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.092253+8.90%
30 দিন$ -0.0388498520-3.43%
60 দিন$ +0.0056297730+0.50%
90 দিন$ +0.064515152543393+6.06%

Staked FRAX (SFRAX) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Staked FRAX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 1.015
$ 1.13
$ 1.24
-0.01%

+8.90%

-0.08%

Staked FRAX (SFRAX) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 69.28M
--
61.37M
Staked FRAX (SFRAX) কী?

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত।

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন।

