Stake DAO FXN প্রাইস (SDFXN)
Stake DAO FXN(SDFXN) বর্তমানে 105.76USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.20MUSD। SDFXN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SDFXN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SDFXN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Stake DAO FXN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +12.08 ছিল।
গত 30 দিনে, Stake DAO FXN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +60.6760878240 ছিল।
গত 60 দিনে, Stake DAO FXN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +6.5339691360 ছিল।
গত 90 দিনে, Stake DAO FXN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +76.52391264369058 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +12.08
|+12.89%
|30 দিন
|$ +60.6760878240
|+57.37%
|60 দিন
|$ +6.5339691360
|+6.18%
|90 দিন
|$ +76.52391264369058
|+261.74%
Stake DAO FXN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.34%
+12.89%
+59.30%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility
