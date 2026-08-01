Stairway to gold প্রাইস (GOLD)
আজ Stairway to gold (GOLD)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00440312, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.59% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GOLD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি GOLD-এর জন্য $ 0.00440312।
Stairway to gold বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 4,402,117 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.77M GOLD। গত 24 ঘণ্টায়, GOLD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00387326 (নিম্ন) এবং $ 0.00445124 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00445124 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GOLD গত ঘণ্টায় +0.51% এবং গত 7 দিনে +67.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 10.43K-তে পৌঁছেছে।
Stairway to gold এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 4.40M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 10.43K। GOLD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.77M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999993506.541858। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 4.40M।
+0.51%
+13.59%
+67.35%
+67.35%
আজকে, Stairway to gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00052667 ছিল।
গত 30 দিনে, Stairway to gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0161860998 ছিল।
গত 60 দিনে, Stairway to gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Stairway to gold থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000677316459603 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00052667
|+13.59%
|30 দিন
|$ +0.0161860998
|+367.61%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.000000677316459603
|+0.00%
2040 সালে, Stairway to gold এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Stairway to gold-এর আজকের লাইভ ট্রেডিং দাম কত?
Stairway to gold-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম Tk0.5417515820872415904000 যা সত্যিকারের সময়ে আপডেট করা হয়েছে। এই দামটি বিভিন্ন বাজারের সমন্বিত তথ্য প্রতিফলিত করে, যা বৈশ্বিক চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক উপস্থাপনা নিশ্চিত করে।
GOLD-এর কতটা ট্রেডিং কার্যকলাপ হচ্ছে?
GOLD-এর ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম Tk-- রেকর্ড করা হয়েছে। এই মেট্রিক তরলতার অবস্থা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ—উচ্চ ভলিউম সাধারণত আরও সক্রিয় বাজার এবং সহজে অর্ডার নির্বাহের ইঙ্গিত দেয়।
Stairway to gold-এর আজকের দামের পারফরম্যান্স কেমন?
গত ২৪ ঘণ্টায়, Stairway to gold-এর দামের পরিবর্তন 13.58% হয়েছে। ইতিবাচক প্রবণতা বলে দেয় ক্রেতাদের আগ্রহ বেশি, আর নেতিবাচক প্রবণতা স্বল্পমেয়াদী বিক্রয় চ压 বা ব্যাপক বাজার মন্দার ইঙ্গিত দিতে পারে।
Stairway to gold-এর আজকের দামের পরিসর কী ছিল?
গত একদিনের মধ্যে, Stairway to gold-এর দাম Tk0.4765586068140839592000 থেকে Tk0.5476721761500965808000 পর্যন্ত ওঠানামা করেছে, যা ট্রেডারদের দিনের মধ্যে অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের বিষয়ে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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