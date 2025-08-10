Stader BNBx প্রাইস (BNBX)
Stader BNBx(BNBX) বর্তমানে 879.71USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.45MUSD। BNBX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ BNBX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। BNBX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Stader BNBx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.35 ছিল।
গত 30 দিনে, Stader BNBx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +146.0156733360 ছিল।
গত 60 দিনে, Stader BNBx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +166.6876267420 ছিল।
গত 90 দিনে, Stader BNBx থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +163.2593885773031 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +3.35
|+0.38%
|30 দিন
|$ +146.0156733360
|+16.60%
|60 দিন
|$ +166.6876267420
|+18.95%
|90 দিন
|$ +163.2593885773031
|+22.79%
Stader BNBx এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.60%
+0.38%
+8.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 BNBX থেকে VND
₫23,149,568.65
|1 BNBX থেকে AUD
A$1,345.9563
|1 BNBX থেকে GBP
￡650.9854
|1 BNBX থেকে EUR
€747.7535
|1 BNBX থেকে USD
$879.71
|1 BNBX থেকে MYR
RM3,729.9704
|1 BNBX থেকে TRY
₺35,777.8057
|1 BNBX থেকে JPY
¥129,317.37
|1 BNBX থেকে ARS
ARS$1,165,175.895
|1 BNBX থেকে RUB
₽70,368.0029
|1 BNBX থেকে INR
₹77,168.1612
|1 BNBX থেকে IDR
Rp14,188,868.9813
|1 BNBX থেকে KRW
₩1,221,811.6248
|1 BNBX থেকে PHP
₱49,923.5425
|1 BNBX থেকে EGP
￡E.42,701.1234
|1 BNBX থেকে BRL
R$4,776.8253
|1 BNBX থেকে CAD
C$1,205.2027
|1 BNBX থেকে BDT
৳106,744.0114
|1 BNBX থেকে NGN
₦1,347,179.0969
|1 BNBX থেকে UAH
₴36,340.8201
|1 BNBX থেকে VES
Bs112,602.88
|1 BNBX থেকে CLP
$849,799.86
|1 BNBX থেকে PKR
Rs249,274.6256
|1 BNBX থেকে KZT
₸474,744.2986
|1 BNBX থেকে THB
฿28,432.2272
|1 BNBX থেকে TWD
NT$26,303.329
|1 BNBX থেকে AED
د.إ3,228.5357
|1 BNBX থেকে CHF
Fr703.768
|1 BNBX থেকে HKD
HK$6,896.9264
|1 BNBX থেকে MAD
.د.م7,952.5784
|1 BNBX থেকে MXN
$16,336.2147
|1 BNBX থেকে PLN
zł3,202.1444
|1 BNBX থেকে RON
лв3,826.7385
|1 BNBX থেকে SEK
kr8,418.8247
|1 BNBX থেকে BGN
лв1,469.1157
|1 BNBX থেকে HUF
Ft298,503.1972
|1 BNBX থেকে CZK
Kč18,456.3158
|1 BNBX থেকে KWD
د.ك268.31155
|1 BNBX থেকে ILS
₪3,017.4053