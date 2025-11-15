বিনিময়DEX+
SPX6969-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SPX6969-এর মার্কেট ক্যাপ 243,520 USD। SPX6969 থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SPX6969 সম্পর্কে আরও

SPX6969 প্রাইসের তথ্য

SPX6969 কী

SPX6969 অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SPX6969 টোকেনোমিক্স

SPX6969 প্রাইস পূর্বাভাস

SPX6969 প্রাইস (SPX6969)

1 SPX6969 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00024217
$0.00024217$0.00024217
-40.60%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
SPX6969 (SPX6969) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:16:16 (UTC+8)

SPX6969-এর আজকের প্রাইস

আজ SPX6969 (SPX6969)-এর লাইভ প্রাইস --, যা গত 24 ঘণ্টায় 40.61% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPX6969 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPX6969-এর জন্য --

SPX6969 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 243,520 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1000.00M SPX6969। গত 24 ঘণ্টায়, SPX6969 এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00302399 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPX6969 গত ঘণ্টায় +1.35% এবং গত 7 দিনে +59.28% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

SPX6969 (SPX6969) এর মার্কেট তথ্য

$ 243.52K
$ 243.52K$ 243.52K

--
----

$ 243.52K
$ 243.52K$ 243.52K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,558.985068
999,998,558.985068 999,998,558.985068

SPX6969 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 243.52K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SPX6969 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1000.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999998558.985068। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 243.52K

SPX6969-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00302399
$ 0.00302399$ 0.00302399

$ 0
$ 0$ 0

+1.35%

-40.60%

+59.28%

+59.28%

SPX6969 (SPX6969) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SPX6969 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000165572485844959 ছিল।
গত 30 দিনে, SPX6969 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SPX6969 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SPX6969 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000165572485844959-40.60%
30 দিন$ 0-31.06%
60 দিন$ 0-61.27%
90 দিন$ 0--

SPX6969 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য SPX6969 (SPX6969) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SPX6969 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য SPX6969 (SPX6969) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, SPX6969 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

SPX6969 (SPX6969) রিসোর্স

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SPX6969 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 SPX6969-এর মূল্য কত হবে?
যদি SPX6969 বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। SPX6969-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:16:16 (UTC+8)

SPX6969 (SPX6969) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

SPX6969 সম্পর্কে আরও জানুন

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

