SpineDAO Token প্রাইস (SPINE)
SpineDAO Token(SPINE) বর্তমানে 0.00876985USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.61MUSD। SPINE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SpineDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SpineDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008420441 ছিল।
গত 60 দিনে, SpineDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0009185751 ছিল।
গত 90 দিনে, SpineDAO Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.24%
|30 দিন
|$ +0.0008420441
|+9.60%
|60 দিন
|$ +0.0009185751
|+10.47%
|90 দিন
|$ 0
|--
SpineDAO Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+0.24%
+20.45%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
SpineDAO Token (SPINE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SPINEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
