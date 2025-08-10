MILK2 সম্পর্কে আরও

Spaceswap MILK2 লোগো

Spaceswap MILK2 প্রাইস (MILK2)

তালিকাভুক্ত নয়

Spaceswap MILK2 (MILK2) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00199462
$0.00199462
-2.40%1D
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
আজকে Spaceswap MILK2 (MILK2) এর প্রাইস

Spaceswap MILK2(MILK2) বর্তমানে 0.00199305USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 45.01KUSD। MILK2 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Spaceswap MILK2 এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-2.56%
Spaceswap MILK2 এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
22.58M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MILK2 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MILK2 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Spaceswap MILK2 (MILK2) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Spaceswap MILK2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Spaceswap MILK2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006030883 ছিল।
গত 60 দিনে, Spaceswap MILK2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0005076563 ছিল।
গত 90 দিনে, Spaceswap MILK2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000468187793720318 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-2.56%
30 দিন$ +0.0006030883+30.26%
60 দিন$ +0.0005076563+25.47%
90 দিন$ +0.0000468187793720318+2.41%

Spaceswap MILK2 (MILK2) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Spaceswap MILK2 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00200424
$ 0.00200424

$ 0.00204544
$ 0.00204544

$ 5.2
$ 5.2

-1.04%

-2.56%

+7.00%

Spaceswap MILK2 (MILK2) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 45.01K
$ 45.01K

--
--

22.58M
22.58M

Spaceswap MILK2 (MILK2) কী?

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Spaceswap MILK2 (MILK2) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Spaceswap MILK2 (MILK2) এর টোকেনোমিক্স

Spaceswap MILK2 (MILK2) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MILK2টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Spaceswap MILK2 (MILK2) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

MILK2 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MILK2 থেকে VND
52.44711075
1 MILK2 থেকে AUD
A$0.0030493665
1 MILK2 থেকে GBP
0.001474857
1 MILK2 থেকে EUR
0.0016940925
1 MILK2 থেকে USD
$0.00199305
1 MILK2 থেকে MYR
RM0.008450532
1 MILK2 থেকে TRY
0.0812965095
1 MILK2 থেকে JPY
¥0.29297835
1 MILK2 থেকে ARS
ARS$2.639794725
1 MILK2 থেকে RUB
0.1589058765
1 MILK2 থেকে INR
0.174830346
1 MILK2 থেকে IDR
Rp32.1459632415
1 MILK2 থেকে KRW
2.768107284
1 MILK2 থেকে PHP
0.1131055875
1 MILK2 থেকে EGP
￡E.0.0960052185
1 MILK2 থেকে BRL
R$0.0108222615
1 MILK2 থেকে CAD
C$0.0027304785
1 MILK2 থেকে BDT
0.241836687
1 MILK2 থেকে NGN
3.0521368395
1 MILK2 থেকে UAH
0.0823328955
1 MILK2 থেকে VES
Bs0.2551104
1 MILK2 থেকে CLP
$1.93126545
1 MILK2 থেকে PKR
Rs0.564750648
1 MILK2 থেকে KZT
1.075569363
1 MILK2 থেকে THB
฿0.0639171135
1 MILK2 থেকে TWD
NT$0.059592195
1 MILK2 থেকে AED
د.إ0.0073144935
1 MILK2 থেকে CHF
Fr0.00159444
1 MILK2 থেকে HKD
HK$0.015625512
1 MILK2 থেকে MAD
.د.م0.018017172
1 MILK2 থেকে MXN
$0.0370109385
1 MILK2 থেকে PLN
0.007254702
1 MILK2 থেকে RON
лв0.0086697675
1 MILK2 থেকে SEK
kr0.0190734885
1 MILK2 থেকে BGN
лв0.0033283935
1 MILK2 থেকে HUF
Ft0.676281726
1 MILK2 থেকে CZK
0.041814189
1 MILK2 থেকে KWD
د.ك0.00060389415
1 MILK2 থেকে ILS
0.0068361615