SpaceN লোগো

SpaceN প্রাইস (SN)

তালিকাভুক্ত নয়

SpaceN (SN) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.374548
$0.374548$0.374548
-27.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে SpaceN (SN) এর প্রাইস

SpaceN(SN) বর্তমানে 0.374448USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.98MUSD। SN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

SpaceN এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-27.28%
SpaceN এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
40.01M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ SpaceN (SN) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, SpaceN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.1404771174120383 ছিল।
গত 30 দিনে, SpaceN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2939984463 ছিল।
গত 60 দিনে, SpaceN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2679476121 ছিল।
গত 90 দিনে, SpaceN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.874569425127421 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.1404771174120383-27.28%
30 দিন$ -0.2939984463-78.51%
60 দিন$ -0.2679476121-71.55%
90 দিন$ -0.874569425127421-70.02%

SpaceN (SN) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

SpaceN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.356335
$ 0.356335$ 0.356335

$ 0.51613
$ 0.51613$ 0.51613

$ 6.15
$ 6.15$ 6.15

+4.66%

-27.28%

-77.79%

SpaceN (SN) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 14.98M
$ 14.98M$ 14.98M

--
----

40.01M
40.01M 40.01M

SpaceN (SN) কী?

SpaceN is an NFT one-stop investment management tool.SpaceN will automatically count the investment income information of users buying and selling NFTs, so that users can timely understand the changes of their NFT assets.SpaceN will bring together the basic information and project dynamics of NFT projects to facilitate users to obtain valuable NFT project information in one stop.SpaceN will recommend corresponding social circles based on NFT holdings, so that users can find like-minded NFT holders or NFT traders.SpaceN will become a platform for users to build self-organized DAOs, so that users can build their own DAOs and sell their own NFTs.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SpaceN (SN) এর টোকেনোমিক্স

SpaceN (SN) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SNটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SpaceN (SN) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

