SP500 rStock প্রাইস (SPYR)
আজ SP500 rStock (SPYR)-এর লাইভ প্রাইস $ 696.64, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SPYR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SPYR-এর জন্য $ 696.64।
SP500 rStock বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 263,328 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 378.00 SPYR। গত 24 ঘণ্টায়, SPYR এর ট্রেড হয়েছে $ 696.64 (নিম্ন) এবং $ 696.64 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 774.59 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 510.85।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SPYR গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 0.62-তে পৌঁছেছে।
SP500 rStock এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 263.33K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 0.62। SPYR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 378.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 377.998972165। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 263.33K।
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আজকে, SP500 rStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0 ছিল।
গত 30 দিনে, SP500 rStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0.0000000000 ছিল।
গত 60 দিনে, SP500 rStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +3.6287280960 ছিল।
গত 90 দিনে, SP500 rStock থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024334636506 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0.0
|0.00%
|30 দিন
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 দিন
|$ +3.6287280960
|+0.52%
|90 দিন
|$ +0.0024334636506
|+0.00%
2040 সালে, SP500 rStock এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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SP500 rStock-এর বর্তমান দাম কত?
Tk85713.2719856047488000 এ ট্রেডিং করছে, SP500 rStock গত ২৪ ঘন্টায় 0.0% দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে।
টোকেন সরবরাহ কীভাবে SPYR-এর মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে?
সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: 377.998972165 টোকেন চলমান থাকায়, সীমিততা বা মুদ্রাস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদে দামের আচরণকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
SP500 rStock-এর মার্কেট ক্যাপ কত?
এর মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন Tk32399380.57737902976000, বিশ্বের #4138 অবস্থানে এবং নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার পরিমাণ নির্দেশ করে।
২৪ ঘন্টার ট্রেডিং কার্যকলাপ কী?
SPYR ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বর্তমান তরলতা এবং ব্যবহারকারীদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করে।
২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কী?
টি Tk85713.2719856047488000 থেকে Tk85713.2719856047488000 পর্যন্ত চলেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
SP500 rStock কীভাবে Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks ক্যাটাগরিতে ফিট করে?
একটি Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Real World Assets (RWA),SPL22,Remora Markets Tokenized rStocks টোকেন হিসেবে, SPYR উপযোগিতা, সরবরাহ, গ্রহণযোগ্যতা এবং পারফরম্যান্সের প্রবণতার ভিত্তিতে অনুরূপ অ্যাসেটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।
দীর্ঘমেয়াদী টোকেনোমিক্সের কোন প্রবণতা গুরুত্বপূর্ণ?
ইমিশন, বার্ন, আনলক সময়সূচী এবং স্টেকিং পুরস্কার—যা প্রায়ই -- অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত—ভবিষ্যতে সরবরাহ এবং বাজারের আস্থা প্রভাবিত করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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