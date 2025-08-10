SOX প্রাইস (SOX)
SOX(SOX) বর্তমানে 0.0000269USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.90KUSD। SOX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SOX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000107242 ছিল।
গত 60 দিনে, SOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000037810 ছিল।
গত 90 দিনে, SOX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000107242
|+39.87%
|60 দিন
|$ +0.0000037810
|+14.06%
|90 দিন
|$ 0
|--
SOX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
0.00%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SOX is the ultimate meme project for sock enthusiasts and humour lovers! Rooted in the quirky charm of socks, SOX combines humour, creativity, and meme culture into one unforgettable project. Whether it’s mismatched, holy, or iconic socks, SOX turns everyday footwear into a fun and shareable experience, making waves in the world of memes and beyond. Get ready to step into the sock revolution on Base!
SOX (SOX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SOX থেকে VND
₫0.7078735
|1 SOX থেকে AUD
A$0.000041157
|1 SOX থেকে GBP
￡0.000019906
|1 SOX থেকে EUR
€0.000022865
|1 SOX থেকে USD
$0.0000269
|1 SOX থেকে MYR
RM0.000114056
|1 SOX থেকে TRY
₺0.001097251
|1 SOX থেকে JPY
¥0.0039543
|1 SOX থেকে ARS
ARS$0.03562905
|1 SOX থেকে RUB
₽0.002144737
|1 SOX থেকে INR
₹0.002359668
|1 SOX থেকে IDR
Rp0.433870907
|1 SOX থেকে KRW
₩0.037360872
|1 SOX থেকে PHP
₱0.001526575
|1 SOX থেকে EGP
￡E.0.001295773
|1 SOX থেকে BRL
R$0.000146067
|1 SOX থেকে CAD
C$0.000036853
|1 SOX থেকে BDT
৳0.003264046
|1 SOX থেকে NGN
₦0.041194391
|1 SOX থেকে UAH
₴0.001111239
|1 SOX থেকে VES
Bs0.0034432
|1 SOX থেকে CLP
$0.0260661
|1 SOX থেকে PKR
Rs0.007622384
|1 SOX থেকে KZT
₸0.014516854
|1 SOX থেকে THB
฿0.000862683
|1 SOX থেকে TWD
NT$0.00080431
|1 SOX থেকে AED
د.إ0.000098723
|1 SOX থেকে CHF
Fr0.00002152
|1 SOX থেকে HKD
HK$0.000210896
|1 SOX থেকে MAD
.د.م0.000243176
|1 SOX থেকে MXN
$0.000499533
|1 SOX থেকে PLN
zł0.000097916
|1 SOX থেকে RON
лв0.000117015
|1 SOX থেকে SEK
kr0.000257433
|1 SOX থেকে BGN
лв0.000044923
|1 SOX থেকে HUF
Ft0.009127708
|1 SOX থেকে CZK
Kč0.000564362
|1 SOX থেকে KWD
د.ك0.0000081507
|1 SOX থেকে ILS
₪0.000092267