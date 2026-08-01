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South Africa Fan Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.092822 USD। SAFA-এর মার্কেট ক্যাপ 354,538 USD। SAFA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!South Africa Fan Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.092822 USD। SAFA-এর মার্কেট ক্যাপ 354,538 USD। SAFA-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SAFA সম্পর্কে আরও

SAFA প্রাইসের তথ্য

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South Africa Fan Token প্রাইস (SAFA)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SAFA থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.093304
$0.093304$0.093304
-0.03%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
South Africa Fan Token (SAFA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:45:23 (UTC+8)

South Africa Fan Token-এর আজকের প্রাইস

আজ South Africa Fan Token (SAFA)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.092822, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.75% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SAFA থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SAFA-এর জন্য $ 0.092822

South Africa Fan Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 354,538 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 3.80M SAFA। গত 24 ঘণ্টায়, SAFA এর ট্রেড হয়েছে $ 0.090809 (নিম্ন) এবং $ 0.098471 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.24 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.090809

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SAFA গত ঘণ্টায় +0.82% এবং গত 7 দিনে -21.83% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 167.13K-তে পৌঁছেছে।

South Africa Fan Token (SAFA) এর মার্কেট তথ্য

$ 354.54K
$ 354.54K$ 354.54K

$ 167.13K
$ 167.13K$ 167.13K

$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M

3.80M
3.80M 3.80M

19,830,000.0
19,830,000.0 19,830,000.0

South Africa Fan Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 354.54K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 167.13K। SAFA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 3.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 19830000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.85M

South Africa Fan Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.090809
$ 0.090809$ 0.090809
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.098471
$ 0.098471$ 0.098471
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.090809
$ 0.090809$ 0.090809

$ 0.098471
$ 0.098471$ 0.098471

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.090809
$ 0.090809$ 0.090809

+0.82%

-5.74%

-21.83%

-21.83%

South Africa Fan Token (SAFA) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, South Africa Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.005659829865043597 ছিল।
গত 30 দিনে, South Africa Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0447174626 ছিল।
গত 60 দিনে, South Africa Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0679495282 ছিল।
গত 90 দিনে, South Africa Fan Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00000294943945633 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.005659829865043597-5.74%
30 দিন$ -0.0447174626-48.17%
60 দিন$ -0.0679495282-73.20%
90 দিন$ +0.00000294943945633+0.00%

South Africa Fan Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য South Africa Fan Token (SAFA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SAFA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
South Africa Fan Token (SAFA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, South Africa Fan Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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South Africa Fan Token (SAFA) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

South Africa Fan Token সম্পর্কে

বর্তমানে South Africa Fan Token-এর মূল্য কত?

South Africa Fan Token বর্তমানে Tk11.42064385083802824000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -5.74%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।

আজ SAFA উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?

SAFA গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।

আজ South Africa Fan Token কতটা জনপ্রিয়?

োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে SAFA কিনছে বা বিক্রি করছে।

South Africa Fan Token অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?

Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, SAFA তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

বাজারে কতটা SAFA রয়েছে?

আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 3803421.675676, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

South Africa Fan Token-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?

টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk152.5672618025808000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk11.17296812663754828000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: South Africa Fan Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:45:23 (UTC+8)

South Africa Fan Token (SAFA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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