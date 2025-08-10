Somnium Space CUBEs প্রাইস (CUBE)
Somnium Space CUBEs(CUBE) বর্তমানে 0.321425USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 4.77MUSD। CUBE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CUBE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CUBE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Somnium Space CUBEs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0107340067226702 ছিল।
গত 30 দিনে, Somnium Space CUBEs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0041736071 ছিল।
গত 60 দিনে, Somnium Space CUBEs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0505655524 ছিল।
গত 90 দিনে, Somnium Space CUBEs থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02180859021384355 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0107340067226702
|-3.23%
|30 দিন
|$ +0.0041736071
|+1.30%
|60 দিন
|$ +0.0505655524
|+15.73%
|90 দিন
|$ +0.02180859021384355
|+7.28%
Somnium Space CUBEs এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.46%
-3.23%
+7.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Somnium Space CUBEs (CUBE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CUBEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CUBE থেকে VND
₫8,458.298875
|1 CUBE থেকে AUD
A$0.49178025
|1 CUBE থেকে GBP
￡0.2378545
|1 CUBE থেকে EUR
€0.27321125
|1 CUBE থেকে USD
$0.321425
|1 CUBE থেকে MYR
RM1.362842
|1 CUBE থেকে TRY
₺13.07235475
|1 CUBE থেকে JPY
¥47.249475
|1 CUBE থেকে ARS
ARS$425.7274125
|1 CUBE থেকে RUB
₽25.71078575
|1 CUBE থেকে INR
₹28.195401
|1 CUBE থেকে IDR
Rp5,184.27346775
|1 CUBE থেকে KRW
₩446.420754
|1 CUBE থেকে PHP
₱18.24086875
|1 CUBE থেকে EGP
￡E.15.6019695
|1 CUBE থেকে BRL
R$1.74533775
|1 CUBE থেকে CAD
C$0.44035225
|1 CUBE থেকে BDT
৳39.0017095
|1 CUBE থেকে NGN
₦492.22703075
|1 CUBE থেকে UAH
₴13.27806675
|1 CUBE থেকে VES
Bs41.1424
|1 CUBE থেকে CLP
$310.49655
|1 CUBE থেকে PKR
Rs91.078988
|1 CUBE থেকে KZT
₸173.4602155
|1 CUBE থেকে THB
฿10.388456
|1 CUBE থেকে TWD
NT$9.6106075
|1 CUBE থেকে AED
د.إ1.17962975
|1 CUBE থেকে CHF
Fr0.25714
|1 CUBE থেকে HKD
HK$2.519972
|1 CUBE থেকে MAD
.د.م2.905682
|1 CUBE থেকে MXN
$5.96886225
|1 CUBE থেকে PLN
zł1.169987
|1 CUBE থেকে RON
лв1.39819875
|1 CUBE থেকে SEK
kr3.07603725
|1 CUBE থেকে BGN
лв0.53677975
|1 CUBE থেকে HUF
Ft109.065931
|1 CUBE থেকে CZK
Kč6.7434965
|1 CUBE থেকে KWD
د.ك0.098034625
|1 CUBE থেকে ILS
₪1.10248775