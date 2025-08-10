SOLAPE প্রাইস (SOLAPE)
SOLAPE(SOLAPE) বর্তমানে 0.00011357USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 33.89KUSD। SOLAPE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SOLAPE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOLAPE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SOLAPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SOLAPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000068080 ছিল।
গত 60 দিনে, SOLAPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000218404 ছিল।
গত 90 দিনে, SOLAPE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00010172435099255389 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000068080
|+5.99%
|60 দিন
|$ -0.0000218404
|-19.23%
|90 দিন
|$ -0.00010172435099255389
|-47.24%
SOLAPE এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-0.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SOL-Ape is the Solana ecosystem’s favorite meme DEX, built for apes, by apes. Leveraging the power of the Openbook protocol, SolApe has a reputation for offering CLOB trading on a variety of SPL assets – and providing its users with a seamless interface for doing so. The $SOLAPE token offers utility via staking and yield protocols, as well as airdrop rewards for high-end holders. The apes continue to meme, experiment, and build upon the existing foundations of Solana's oldest trader community.
SOLAPE (SOLAPE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOLAPEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
