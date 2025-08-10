Solana Ecosystem Index প্রাইস (SOLI)
Solana Ecosystem Index(SOLI) বর্তমানে 3.34USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 416.76KUSD। SOLI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SOLI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SOLI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Solana Ecosystem Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.020658536458219 ছিল।
গত 30 দিনে, Solana Ecosystem Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.2969507240 ছিল।
গত 60 দিনে, Solana Ecosystem Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -1.7517000740 ছিল।
গত 90 দিনে, Solana Ecosystem Index থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -3.546523235471163 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.020658536458219
|-0.61%
|30 দিন
|$ -1.2969507240
|-38.83%
|60 দিন
|$ -1.7517000740
|-52.44%
|90 দিন
|$ -3.546523235471163
|-51.49%
Solana Ecosystem Index এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
-0.61%
-4.24%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana’s 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don’t have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
Solana Ecosystem Index (SOLI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SOLIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SOLI থেকে VND
₫87,892.1
|1 SOLI থেকে AUD
A$5.1102
|1 SOLI থেকে GBP
￡2.4716
|1 SOLI থেকে EUR
€2.839
|1 SOLI থেকে USD
$3.34
|1 SOLI থেকে MYR
RM14.1616
|1 SOLI থেকে TRY
₺135.8378
|1 SOLI থেকে JPY
¥490.98
|1 SOLI থেকে ARS
ARS$4,423.83
|1 SOLI থেকে RUB
₽267.1666
|1 SOLI থেকে INR
₹292.9848
|1 SOLI থেকে IDR
Rp53,870.9602
|1 SOLI থেকে KRW
₩4,638.8592
|1 SOLI থেকে PHP
₱189.545
|1 SOLI থেকে EGP
￡E.162.1236
|1 SOLI থেকে BRL
R$18.1362
|1 SOLI থেকে CAD
C$4.5758
|1 SOLI থেকে BDT
৳405.2756
|1 SOLI থেকে NGN
₦5,114.8426
|1 SOLI থেকে UAH
₴137.9754
|1 SOLI থেকে VES
Bs427.52
|1 SOLI থেকে CLP
$3,226.44
|1 SOLI থেকে PKR
Rs946.4224
|1 SOLI থেকে KZT
₸1,802.4644
|1 SOLI থেকে THB
฿107.9488
|1 SOLI থেকে TWD
NT$99.866
|1 SOLI থেকে AED
د.إ12.2578
|1 SOLI থেকে CHF
Fr2.672
|1 SOLI থেকে HKD
HK$26.1856
|1 SOLI থেকে MAD
.د.م30.1936
|1 SOLI থেকে MXN
$62.0238
|1 SOLI থেকে PLN
zł12.1576
|1 SOLI থেকে RON
лв14.529
|1 SOLI থেকে SEK
kr31.9638
|1 SOLI থেকে BGN
лв5.5778
|1 SOLI থেকে HUF
Ft1,133.3288
|1 SOLI থেকে CZK
Kč70.0732
|1 SOLI থেকে KWD
د.ك1.0187
|1 SOLI থেকে ILS
₪11.4562