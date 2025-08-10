Snook প্রাইস (SNK)
Snook(SNK) বর্তমানে 0.00197109USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 51.30KUSD। SNK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SNK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান।
আজকে, Snook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Snook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002952476 ছিল।
গত 60 দিনে, Snook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008453500 ছিল।
গত 90 দিনে, Snook থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002270549899142413 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.05%
|30 দিন
|$ -0.0002952476
|-14.97%
|60 দিন
|$ -0.0008453500
|-42.88%
|90 দিন
|$ -0.0002270549899142413
|-10.32%
Snook এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
-0.05%
-3.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
Snook (SNK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SNKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
