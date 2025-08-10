Snake wif Hat প্রাইস (SSSSS)
Snake wif Hat(SSSSS) বর্তমানে 0.00008045USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 80.44KUSD। SSSSS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Snake wif Hat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Snake wif Hat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000052171 ছিল।
গত 60 দিনে, Snake wif Hat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000252176 ছিল।
গত 90 দিনে, Snake wif Hat থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00016147409619554567 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-4.80%
|30 দিন
|$ -0.0000052171
|-6.48%
|60 দিন
|$ -0.0000252176
|-31.34%
|90 দিন
|$ -0.00016147409619554567
|-66.74%
Snake wif Hat এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.18%
-4.80%
-5.29%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Literally a snake wif hat We are continuing the $wif legacy. Dogs and cats had their time. Its time we make snakes cute again. $SSSSS is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. There is no formal team or roadmap. the coin is completely useless and for entertainment purposes only Mission: Our mission is to make snakes cute again, challenging traditional perceptions and spreading joy through humor and art
Snake wif Hat (SSSSS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SSSSSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
