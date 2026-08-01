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Smoking Chicken Fish-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SCF-এর মার্কেট ক্যাপ 427,674 USD। SCF-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Smoking Chicken Fish-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SCF-এর মার্কেট ক্যাপ 427,674 USD। SCF-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SCF সম্পর্কে আরও

SCF প্রাইসের তথ্য

SCF কী

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Smoking Chicken Fish লোগো

Smoking Chicken Fish প্রাইস (SCF)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SCF থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00042767
$0.00042767$0.00042767
+0.08%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Smoking Chicken Fish (SCF) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:37:00 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish-এর আজকের প্রাইস

আজ Smoking Chicken Fish (SCF)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 9.26% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SCF থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SCF-এর জন্য $ 0

Smoking Chicken Fish বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 427,674 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.75M SCF। গত 24 ঘণ্টায়, SCF এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.145357 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SCF গত ঘণ্টায় +0.30% এবং গত 7 দিনে +9.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.33K-তে পৌঁছেছে।

Smoking Chicken Fish (SCF) এর মার্কেট তথ্য

$ 427.67K
$ 427.67K$ 427.67K

$ 1.33K
$ 1.33K$ 1.33K

$ 427.67K
$ 427.67K$ 427.67K

999.75M
999.75M 999.75M

999,754,353.54052
999,754,353.54052 999,754,353.54052

Smoking Chicken Fish এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 427.67K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.33K। SCF এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999754353.54052। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 427.67K

Smoking Chicken Fish-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.145357
$ 0.145357$ 0.145357

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+9.26%

+9.23%

+9.23%

Smoking Chicken Fish (SCF) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Smoking Chicken Fish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Smoking Chicken Fish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Smoking Chicken Fish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Smoking Chicken Fish থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+9.26%
30 দিন$ 0+43.10%
60 দিন$ 0+11.36%
90 দিন$ 0--

Smoking Chicken Fish এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Smoking Chicken Fish (SCF) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SCF এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Smoking Chicken Fish (SCF) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Smoking Chicken Fish এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Smoking Chicken Fish এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SCF এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Smoking Chicken Fish প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Smoking Chicken Fish (SCF) রিসোর্স

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Smoking Chicken Fish সম্পর্কে

Smoking Chicken Fish কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Smoking Chicken Fish -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

SCF-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 9.25% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Smoking Chicken Fish কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Smoking Chicken Fish Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে SCF-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Smoking Chicken Fish-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk52620202.51948140408000, যা এই অ্যাসেটকে #3634 র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

SCF-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 999754353.54052 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Smoking Chicken Fish-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, SCF Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Smoking Chicken Fish Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Smoking Chicken Fish সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:37:00 (UTC+8)

Smoking Chicken Fish (SCF) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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