SMARDEX USDN প্রাইস (USDN)
SMARDEX USDN(USDN) বর্তমানে 0.995686USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.47MUSD। USDN থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDN থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDN এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, SMARDEX USDN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00084191 ছিল।
গত 30 দিনে, SMARDEX USDN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0022667787 ছিল।
গত 60 দিনে, SMARDEX USDN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0074581859 ছিল।
গত 90 দিনে, SMARDEX USDN থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0165981054753948 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00084191
|+0.08%
|30 দিন
|$ +0.0022667787
|+0.23%
|60 দিন
|$ -0.0074581859
|-0.74%
|90 দিন
|$ -0.0165981054753948
|-1.63%
SMARDEX USDN এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+0.08%
+0.27%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: - Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens. - Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼
