SMACK প্রাইস ($SMACK)
SMACK($SMACK) বর্তমানে 0.00004034USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 40.33KUSD। $SMACK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SMACK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SMACK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000135369 ছিল।
গত 60 দিনে, SMACK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000106911 ছিল।
গত 90 দিনে, SMACK থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00001154334922133677 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000135369
|-33.55%
|60 দিন
|$ -0.0000106911
|-26.50%
|90 দিন
|$ -0.00001154334922133677
|-22.24%
SMACK এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-4.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster.
SMACK ($SMACK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $SMACKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 $SMACK থেকে VND
₫1.0615471
|1 $SMACK থেকে AUD
A$0.0000617202
|1 $SMACK থেকে GBP
￡0.0000298516
|1 $SMACK থেকে EUR
€0.000034289
|1 $SMACK থেকে USD
$0.00004034
|1 $SMACK থেকে MYR
RM0.0001710416
|1 $SMACK থেকে TRY
₺0.0016406278
|1 $SMACK থেকে JPY
¥0.00592998
|1 $SMACK থেকে ARS
ARS$0.05343033
|1 $SMACK থেকে RUB
₽0.0032267966
|1 $SMACK থেকে INR
₹0.0035386248
|1 $SMACK থেকে IDR
Rp0.6506450702
|1 $SMACK থেকে KRW
₩0.0560274192
|1 $SMACK থেকে PHP
₱0.002289295
|1 $SMACK থেকে EGP
￡E.0.0019581036
|1 $SMACK থেকে BRL
R$0.0002190462
|1 $SMACK থেকে CAD
C$0.0000552658
|1 $SMACK থেকে BDT
৳0.0048948556
|1 $SMACK থেকে NGN
₦0.0617762726
|1 $SMACK থেকে UAH
₴0.0016664454
|1 $SMACK থেকে VES
Bs0.00516352
|1 $SMACK থেকে CLP
$0.03896844
|1 $SMACK থেকে PKR
Rs0.0114307424
|1 $SMACK থেকে KZT
₸0.0217698844
|1 $SMACK থেকে THB
฿0.0013037888
|1 $SMACK থেকে TWD
NT$0.001206166
|1 $SMACK থেকে AED
د.إ0.0001480478
|1 $SMACK থেকে CHF
Fr0.000032272
|1 $SMACK থেকে HKD
HK$0.0003162656
|1 $SMACK থেকে MAD
.د.م0.0003646736
|1 $SMACK থেকে MXN
$0.0007491138
|1 $SMACK থেকে PLN
zł0.0001468376
|1 $SMACK থেকে RON
лв0.000175479
|1 $SMACK থেকে SEK
kr0.0003860538
|1 $SMACK থেকে BGN
лв0.0000673678
|1 $SMACK থেকে HUF
Ft0.0136881688
|1 $SMACK থেকে CZK
Kč0.0008463332
|1 $SMACK থেকে KWD
د.ك0.0000123037
|1 $SMACK থেকে ILS
₪0.0001383662