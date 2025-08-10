slurp প্রাইস (SLURP)
slurp(SLURP) বর্তমানে 0.00001059USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 10.59KUSD। SLURP থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SLURP থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SLURP এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, slurp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, slurp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000016808 ছিল।
গত 60 দিনে, slurp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006563 ছিল।
গত 90 দিনে, slurp থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
slurp এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.14%
-0.37%
+14.06%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too.
slurp (SLURP) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 SLURP থেকে VND
₫0.27867585
|1 SLURP থেকে AUD
A$0.0000162027
|1 SLURP থেকে GBP
￡0.0000078366
|1 SLURP থেকে EUR
€0.0000090015
|1 SLURP থেকে USD
$0.00001059
|1 SLURP থেকে MYR
RM0.0000449016
|1 SLURP থেকে TRY
₺0.0004319661
|1 SLURP থেকে JPY
¥0.00155673
|1 SLURP থেকে ARS
ARS$0.014026455
|1 SLURP থেকে RUB
₽0.0008443407
|1 SLURP থেকে INR
₹0.0009289548
|1 SLURP থেকে IDR
Rp0.1708064277
|1 SLURP থেকে KRW
₩0.0147082392
|1 SLURP থেকে PHP
₱0.0006009825
|1 SLURP থেকে EGP
￡E.0.0005101203
|1 SLURP থেকে BRL
R$0.0000575037
|1 SLURP থেকে CAD
C$0.0000145083
|1 SLURP থেকে BDT
৳0.0012849906
|1 SLURP থেকে NGN
₦0.0162174201
|1 SLURP থেকে UAH
₴0.0004374729
|1 SLURP থেকে VES
Bs0.00135552
|1 SLURP থেকে CLP
$0.01026171
|1 SLURP থেকে PKR
Rs0.0030007824
|1 SLURP থেকে KZT
₸0.0057149994
|1 SLURP থেকে THB
฿0.0003396213
|1 SLURP থেকে TWD
NT$0.000316641
|1 SLURP থেকে AED
د.إ0.0000388653
|1 SLURP থেকে CHF
Fr0.000008472
|1 SLURP থেকে HKD
HK$0.0000830256
|1 SLURP থেকে MAD
.د.م0.0000957336
|1 SLURP থেকে MXN
$0.0001966563
|1 SLURP থেকে PLN
zł0.0000385476
|1 SLURP থেকে RON
лв0.0000460665
|1 SLURP থেকে SEK
kr0.0001013463
|1 SLURP থেকে BGN
лв0.0000176853
|1 SLURP থেকে HUF
Ft0.0035933988
|1 SLURP থেকে CZK
Kč0.0002221782
|1 SLURP থেকে KWD
د.ك0.00000320877
|1 SLURP থেকে ILS
₪0.0000363237