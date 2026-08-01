SkyNity SkyDust প্রাইস (SDT)
আজ SkyNity SkyDust (SDT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SDT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SDT-এর জন্য $ 0।
SkyNity SkyDust বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,223 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.75M SDT। গত 24 ঘণ্টায়, SDT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.119862 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SDT গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -0.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.52-তে পৌঁছেছে।
SkyNity SkyDust এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.22K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.52। SDT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.75M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 84758610.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 59.55K।
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-0.55%
-0.55%
আজকে, SkyNity SkyDust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SkyNity SkyDust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SkyNity SkyDust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SkyNity SkyDust থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|-2.13%
|60 দিন
|$ 0
|-10.37%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, SkyNity SkyDust এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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কোনটি SkyNity SkyDust-এর বর্তমান ট্রেডিং দাম?
SkyNity SkyDust (SDT) এখন Tk BDT দামে রয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় --% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই দামটি বড় বড় এক্সচেঞ্জগুলোর সবশেষ সমন্বিত বাজার হারকে প্রতিফলিত করে এবং লাইভ বাজার কার্যকলাপের ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে আপডেট হয়।
আজ SkyNity SkyDust-এর দামের পরিবর্তনে কী কী উপাদান প্রভাব ফেলছে?
গত ২৪ ঘণ্টার সাম্প্রতিক দামের পরিবর্তন বাজার মনোভাব, তরলতার ওঠানামা এবং Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Strategy Games সেক্টরের মধ্যে শ্রেণীগত পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রবণতা এবং ---এ অন-চেইন কার্যকলাপও স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতায় অবদান রাখতে পারে।
SDT-এর ট্রেডিং আগ্রহ কতটা শক্তিশালী?
িনিয়োগকারীরা ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ ভলিউম সাধারণত বেশি আত্মবিশ্বাস এবং ভালো দাম নির্ধারণের ইঙ্গিত দেয়।
SkyNity SkyDust বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো বাজারে কোথায় অবস্থান করছে?
এটি বর্তমানে #6097 বাজার র্যাঙ্কিং অর্জন করেছে এবং বাজার মূলধন Tk3349466.58713843316000 রয়েছে, যা এর সেক্টরের মধ্যে আরও প্রতিষ্ঠিত সম্পদগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
SDT-এর প্রচলিত সরবরাহ আমাদের কী বলে?
38746259.70715364 টোকেন প্রচলিত থাকায়, সরবরাহের পরিমাণ স্বল্পতা, দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতি এবং বাজার মূল্যায়ন নির্ধারণে বড় ভূমিকা পালন করে।
আজকের দাম কীভাবে SkyNity SkyDust-এর সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সের সাথে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে Tk0E-15 এবং Tk0E-15 দামের মধ্যে দামের পরিসর দিনের মধ্যে অস্থিরতাকে তুলে ধরে এবং ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী দামের সুযোগ বিচার করতে সাহায্য করে।
SkyNity SkyDust কীভাবে অনুরূপ সম্পদগুলোর সাথে তুলনা করা যায়?
অন্যান্য Gaming (GameFi),Base Ecosystem,Strategy Games টোকেনের বিপরীতে, SDT ধারাবাহিক ভলিউম এবং খুচরা ও প্রতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণকারীদের ধারাবাহিক আগ্রহের সমর্থনে প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।
|সময় (UTC+8)
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