Skrumble Network প্রাইস (SKM)
Skrumble Network(SKM) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 43.39KUSD। SKM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SKM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SKM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Skrumble Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Skrumble Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Skrumble Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Skrumble Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.59%
|30 দিন
|$ 0
|-11.96%
|60 দিন
|$ 0
|-4.48%
|90 দিন
|$ 0
|--
Skrumble Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.02%
-0.59%
+2.28%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.
SKMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
