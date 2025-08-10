Skibidi Toilet প্রাইস (SKBDI)
Skibidi Toilet(SKBDI) বর্তমানে 0.04429107USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.32MUSD। SKBDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SKBDI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SKBDI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Skibidi Toilet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00046206901357348 ছিল।
গত 30 দিনে, Skibidi Toilet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0107673672 ছিল।
গত 60 দিনে, Skibidi Toilet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0163770084 ছিল।
গত 90 দিনে, Skibidi Toilet থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00667445246267415 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00046206901357348
|-1.03%
|30 দিন
|$ -0.0107673672
|-24.31%
|60 দিন
|$ -0.0163770084
|-36.97%
|90 দিন
|$ +0.00667445246267415
|+17.74%
Skibidi Toilet এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.17%
-1.03%
+6.47%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!
Skibidi Toilet (SKBDI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SKBDIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 SKBDI থেকে VND
₫1,165.51950705
|1 SKBDI থেকে AUD
A$0.0677653371
|1 SKBDI থেকে GBP
￡0.0327753918
|1 SKBDI থেকে EUR
€0.0376474095
|1 SKBDI থেকে USD
$0.04429107
|1 SKBDI থেকে MYR
RM0.1877941368
|1 SKBDI থেকে TRY
₺1.8013178169
|1 SKBDI থেকে JPY
¥6.51078729
|1 SKBDI থেকে ARS
ARS$58.663522215
|1 SKBDI থেকে RUB
₽3.5428426893
|1 SKBDI থেকে INR
₹3.8852126604
|1 SKBDI থেকে IDR
Rp714.3719967621
|1 SKBDI থেকে KRW
₩61.5149813016
|1 SKBDI থেকে PHP
₱2.5135182225
|1 SKBDI থেকে EGP
￡E.2.1498885378
|1 SKBDI থেকে BRL
R$0.2405005101
|1 SKBDI থেকে CAD
C$0.0606787659
|1 SKBDI থেকে BDT
৳5.3742784338
|1 SKBDI থেকে NGN
₦67.8269016873
|1 SKBDI থেকে UAH
₴1.8296641017
|1 SKBDI থেকে VES
Bs5.66925696
|1 SKBDI থেকে CLP
$42.78517362
|1 SKBDI থেকে PKR
Rs12.5503175952
|1 SKBDI থেকে KZT
₸23.9021188362
|1 SKBDI থেকে THB
฿1.4314873824
|1 SKBDI থেকে TWD
NT$1.324302993
|1 SKBDI থেকে AED
د.إ0.1625482269
|1 SKBDI থেকে CHF
Fr0.035432856
|1 SKBDI থেকে HKD
HK$0.3472419888
|1 SKBDI থেকে MAD
.د.م0.4003912728
|1 SKBDI থেকে MXN
$0.8224851699
|1 SKBDI থেকে PLN
zł0.1612194948
|1 SKBDI থেকে RON
лв0.1926661545
|1 SKBDI থেকে SEK
kr0.4238655399
|1 SKBDI থেকে BGN
лв0.0739660869
|1 SKBDI থেকে HUF
Ft15.0288458724
|1 SKBDI থেকে CZK
Kč0.9292266486
|1 SKBDI থেকে KWD
د.ك0.01350877635
|1 SKBDI থেকে ILS
₪0.1519183701