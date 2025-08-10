SKIBIDI সম্পর্কে আরও

SKIBIDI প্রাইসের তথ্য

SKIBIDI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SKIBIDI টোকেনোমিক্স

SKIBIDI প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Skibidi Dop Dop লোগো

Skibidi Dop Dop প্রাইস (SKIBIDI)

তালিকাভুক্ত নয়

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) লাইভ প্রাইস চার্ট

--
----
-0.40%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) এর প্রাইস

Skibidi Dop Dop(SKIBIDI) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.34KUSD। SKIBIDI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Skibidi Dop Dop এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-0.44%
Skibidi Dop Dop এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
761.51M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SKIBIDI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SKIBIDI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Skibidi Dop Dop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Skibidi Dop Dop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Skibidi Dop Dop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Skibidi Dop Dop থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-0.44%
30 দিন$ 0+15.38%
60 দিন$ 0+7.28%
90 দিন$ 0--

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Skibidi Dop Dop এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

-0.44%

+0.02%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 12.34K
$ 12.34K$ 12.34K

--
----

761.51M
761.51M 761.51M

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) কী?

Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) এর টোকেনোমিক্স

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SKIBIDIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SKIBIDI থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SKIBIDI থেকে VND
--
1 SKIBIDI থেকে AUD
A$--
1 SKIBIDI থেকে GBP
--
1 SKIBIDI থেকে EUR
--
1 SKIBIDI থেকে USD
$--
1 SKIBIDI থেকে MYR
RM--
1 SKIBIDI থেকে TRY
--
1 SKIBIDI থেকে JPY
¥--
1 SKIBIDI থেকে ARS
ARS$--
1 SKIBIDI থেকে RUB
--
1 SKIBIDI থেকে INR
--
1 SKIBIDI থেকে IDR
Rp--
1 SKIBIDI থেকে KRW
--
1 SKIBIDI থেকে PHP
--
1 SKIBIDI থেকে EGP
￡E.--
1 SKIBIDI থেকে BRL
R$--
1 SKIBIDI থেকে CAD
C$--
1 SKIBIDI থেকে BDT
--
1 SKIBIDI থেকে NGN
--
1 SKIBIDI থেকে UAH
--
1 SKIBIDI থেকে VES
Bs--
1 SKIBIDI থেকে CLP
$--
1 SKIBIDI থেকে PKR
Rs--
1 SKIBIDI থেকে KZT
--
1 SKIBIDI থেকে THB
฿--
1 SKIBIDI থেকে TWD
NT$--
1 SKIBIDI থেকে AED
د.إ--
1 SKIBIDI থেকে CHF
Fr--
1 SKIBIDI থেকে HKD
HK$--
1 SKIBIDI থেকে MAD
.د.م--
1 SKIBIDI থেকে MXN
$--
1 SKIBIDI থেকে PLN
--
1 SKIBIDI থেকে RON
лв--
1 SKIBIDI থেকে SEK
kr--
1 SKIBIDI থেকে BGN
лв--
1 SKIBIDI থেকে HUF
Ft--
1 SKIBIDI থেকে CZK
--
1 SKIBIDI থেকে KWD
د.ك--
1 SKIBIDI থেকে ILS
--