Simon for NYC dog Mayor প্রাইস (SIMON)
Simon for NYC dog Mayor(SIMON) বর্তমানে 0.00006021USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 60.16KUSD। SIMON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ SIMON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SIMON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Simon for NYC dog Mayor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Simon for NYC dog Mayor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000029336 ছিল।
গত 60 দিনে, Simon for NYC dog Mayor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000025605 ছিল।
গত 90 দিনে, Simon for NYC dog Mayor থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00002248770826889678 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ -0.0000029336
|-4.87%
|60 দিন
|$ -0.0000025605
|-4.25%
|90 দিন
|$ -0.00002248770826889678
|-27.19%
Simon for NYC dog Mayor এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+9.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon.
Simon for NYC dog Mayor (SIMON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SIMONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
