Shytoshi Kusama লোগো

Shytoshi Kusama প্রাইস (SHY)

তালিকাভুক্ত নয়

Shytoshi Kusama (SHY) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00210912
$0.00210912$0.00210912
-8.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Shytoshi Kusama (SHY) এর প্রাইস

Shytoshi Kusama(SHY) বর্তমানে 0.00210913USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.05MUSD। SHY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Shytoshi Kusama এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-8.05%
Shytoshi Kusama এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
499.87M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ SHY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। SHY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Shytoshi Kusama (SHY) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Shytoshi Kusama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000184860000767162 ছিল।
গত 30 দিনে, Shytoshi Kusama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0009139341 ছিল।
গত 60 দিনে, Shytoshi Kusama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010225294 ছিল।
গত 90 দিনে, Shytoshi Kusama থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004878455286737647 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000184860000767162-8.05%
30 দিন$ -0.0009139341-43.33%
60 দিন$ -0.0010225294-48.48%
90 দিন$ -0.004878455286737647-69.81%

Shytoshi Kusama (SHY) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Shytoshi Kusama এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00205081
$ 0.00205081$ 0.00205081

$ 0.00230967
$ 0.00230967$ 0.00230967

$ 0.01461608
$ 0.01461608$ 0.01461608

+0.69%

-8.05%

-2.00%

Shytoshi Kusama (SHY) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
----

499.87M
499.87M 499.87M

Shytoshi Kusama (SHY) কী?

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Shytoshi Kusama (SHY) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Shytoshi Kusama (SHY) এর টোকেনোমিক্স

Shytoshi Kusama (SHY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Shytoshi Kusama (SHY) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

SHY থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 SHY থেকে VND
55.50175595
1 SHY থেকে AUD
A$0.0032269689
1 SHY থেকে GBP
0.0015607562
1 SHY থেকে EUR
0.0017927605
1 SHY থেকে USD
$0.00210913
1 SHY থেকে MYR
RM0.0089427112
1 SHY থেকে TRY
0.0857783171
1 SHY থেকে JPY
¥0.31004211
1 SHY থেকে ARS
ARS$2.793542685
1 SHY থেকে RUB
0.1687093087
1 SHY থেকে INR
0.1850128836
1 SHY থেকে IDR
Rp34.0182210439
1 SHY থেকে KRW
2.9293284744
1 SHY থেকে PHP
0.1196931275
1 SHY থেকে EGP
￡E.0.1023771702
1 SHY থেকে BRL
R$0.0114525759
1 SHY থেকে CAD
C$0.0028895081
1 SHY থেকে BDT
0.2559218342
1 SHY থেকে NGN
3.2299005907
1 SHY থেকে UAH
0.0871281603
1 SHY থেকে VES
Bs0.26996864
1 SHY থেকে CLP
$2.03741958
1 SHY থেকে PKR
Rs0.5976430768
1 SHY থেকে KZT
1.1382130958
1 SHY থেকে THB
฿0.0681670816
1 SHY থেকে TWD
NT$0.063062987
1 SHY থেকে AED
د.إ0.0077405071
1 SHY থেকে CHF
Fr0.001687304
1 SHY থেকে HKD
HK$0.0165355792
1 SHY থেকে MAD
.د.م0.0190665352
1 SHY থেকে MXN
$0.0391665441
1 SHY থেকে PLN
0.0076772332
1 SHY থেকে RON
лв0.0091747155
1 SHY থেকে SEK
kr0.0201843741
1 SHY থেকে BGN
лв0.0035222471
1 SHY থেকে HUF
Ft0.7156699916
1 SHY থেকে CZK
0.0442495474
1 SHY থেকে KWD
د.ك0.00064328465
1 SHY থেকে ILS
0.0072343159