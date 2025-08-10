SHUI CFX প্রাইস (SCFX)
SHUI CFX(SCFX) বর্তমানে 0.24155USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.10MUSD। SCFX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, SHUI CFX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0088241263264739 ছিল।
গত 30 দিনে, SHUI CFX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4023699319 ছিল।
গত 60 দিনে, SHUI CFX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3539646887 ছিল।
গত 90 দিনে, SHUI CFX থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0088241263264739
|-3.52%
|30 দিন
|$ +0.4023699319
|+166.58%
|60 দিন
|$ +0.3539646887
|+146.54%
|90 দিন
|$ 0
|--
SHUI CFX এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.46%
-3.52%
+9.90%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.
SHUI CFX (SCFX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SCFXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SCFX থেকে VND
₫6,356.38825
|1 SCFX থেকে AUD
A$0.3695715
|1 SCFX থেকে GBP
￡0.178747
|1 SCFX থেকে EUR
€0.2053175
|1 SCFX থেকে USD
$0.24155
|1 SCFX থেকে MYR
RM1.024172
|1 SCFX থেকে TRY
₺9.8238385
|1 SCFX থেকে JPY
¥35.50785
|1 SCFX থেকে ARS
ARS$319.932975
|1 SCFX থেকে RUB
₽19.3215845
|1 SCFX থেকে INR
₹21.188766
|1 SCFX থেকে IDR
Rp3,895.9671965
|1 SCFX থেকে KRW
₩335.483964
|1 SCFX থেকে PHP
₱13.7079625
|1 SCFX থেকে EGP
￡E.11.724837
|1 SCFX থেকে BRL
R$1.3116165
|1 SCFX থেকে CAD
C$0.3309235
|1 SCFX থেকে BDT
৳29.309677
|1 SCFX থেকে NGN
₦369.9072545
|1 SCFX থেকে UAH
₴9.9784305
|1 SCFX থেকে VES
Bs30.9184
|1 SCFX থেকে CLP
$233.3373
|1 SCFX থেকে PKR
Rs68.445608
|1 SCFX থেকে KZT
₸130.354873
|1 SCFX থেকে THB
฿7.806896
|1 SCFX থেকে TWD
NT$7.222345
|1 SCFX থেকে AED
د.إ0.8864885
|1 SCFX থেকে CHF
Fr0.19324
|1 SCFX থেকে HKD
HK$1.893752
|1 SCFX থেকে MAD
.د.م2.183612
|1 SCFX থেকে MXN
$4.4855835
|1 SCFX থেকে PLN
zł0.879242
|1 SCFX থেকে RON
лв1.0507425
|1 SCFX থেকে SEK
kr2.3116335
|1 SCFX থেকে BGN
лв0.4033885
|1 SCFX থেকে HUF
Ft81.962746
|1 SCFX থেকে CZK
Kč5.067719
|1 SCFX থেকে KWD
د.ك0.07367275
|1 SCFX থেকে ILS
₪0.8285165