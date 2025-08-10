Shitcoin on TON প্রাইস (SHIT)
Shitcoin on TON(SHIT) বর্তমানে 0.00109028USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 78.82KUSD। SHIT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Shitcoin on TON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Shitcoin on TON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001734187 ছিল।
গত 60 দিনে, Shitcoin on TON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000489449 ছিল।
গত 90 দিনে, Shitcoin on TON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000660001613239245 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.51%
|30 দিন
|$ +0.0001734187
|+15.91%
|60 দিন
|$ +0.0000489449
|+4.49%
|90 দিন
|$ -0.0000660001613239245
|-5.70%
Shitcoin on TON এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.76%
+3.51%
+3.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.
Shitcoin on TON (SHIT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHITটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 SHIT থেকে VND
₫28.6907182
|1 SHIT থেকে AUD
A$0.0016681284
|1 SHIT থেকে GBP
￡0.0008068072
|1 SHIT থেকে EUR
€0.000926738
|1 SHIT থেকে USD
$0.00109028
|1 SHIT থেকে MYR
RM0.0046227872
|1 SHIT থেকে TRY
₺0.0443416876
|1 SHIT থেকে JPY
¥0.16027116
|1 SHIT থেকে ARS
ARS$1.44407586
|1 SHIT থেকে RUB
₽0.0872114972
|1 SHIT থেকে INR
₹0.0956393616
|1 SHIT থেকে IDR
Rp17.5851588284
|1 SHIT থেকে KRW
₩1.5142680864
|1 SHIT থেকে PHP
₱0.06187339
|1 SHIT থেকে EGP
￡E.0.0529221912
|1 SHIT থেকে BRL
R$0.0059202204
|1 SHIT থেকে CAD
C$0.0014936836
|1 SHIT থেকে BDT
৳0.1322945752
|1 SHIT থেকে NGN
₦1.6696438892
|1 SHIT থেকে UAH
₴0.0450394668
|1 SHIT থেকে VES
Bs0.13955584
|1 SHIT থেকে CLP
$1.05321048
|1 SHIT থেকে PKR
Rs0.3089417408
|1 SHIT থেকে KZT
₸0.5883805048
|1 SHIT থেকে THB
฿0.0352378496
|1 SHIT থেকে TWD
NT$0.032599372
|1 SHIT থেকে AED
د.إ0.0040013276
|1 SHIT থেকে CHF
Fr0.000872224
|1 SHIT থেকে HKD
HK$0.0085477952
|1 SHIT থেকে MAD
.د.م0.0098561312
|1 SHIT থেকে MXN
$0.0202464996
|1 SHIT থেকে PLN
zł0.0039686192
|1 SHIT থেকে RON
лв0.004742718
|1 SHIT থেকে SEK
kr0.0104339796
|1 SHIT থেকে BGN
лв0.0018207676
|1 SHIT থেকে HUF
Ft0.3699538096
|1 SHIT থেকে CZK
Kč0.0228740744
|1 SHIT থেকে KWD
د.ك0.0003325354
|1 SHIT থেকে ILS
₪0.0037396604