Shibussy প্রাইস (SHIBUSSY)
Shibussy(SHIBUSSY) বর্তমানে 0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 163.03KUSD। SHIBUSSY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Shibussy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Shibussy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Shibussy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Shibussy থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.08%
|30 দিন
|$ 0
|+63.10%
|60 দিন
|$ 0
|+51.70%
|90 দিন
|$ 0
|--
Shibussy এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.20%
+2.08%
+20.21%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
SHIBUSSY is a community-driven memecoin project built on the Base blockchain. It serves as a cultural symbol for individuals navigating the crypto space, emphasizing transparency, collaboration, and decentralization. With a focus on memes, education, and empowerment, SHIBUSSY redefines crypto narratives, fostering a supportive and inclusive community for all tired, like-minded individuals. By fostering a community of support and education, the project aims to build a community of trust and authenticity, where holders can actively take part in the future of the project.
Shibussy (SHIBUSSY) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। SHIBUSSYটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
