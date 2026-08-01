SHIBA BSC প্রাইস (SHIBSC)
আজ SHIBA BSC (SHIBSC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SHIBSC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SHIBSC-এর জন্য $ 0।
SHIBA BSC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 490,397 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1,000.00T SHIBSC। গত 24 ঘণ্টায়, SHIBSC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SHIBSC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
SHIBA BSC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 490.40K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SHIBSC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1,000.00T এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1.0e+15। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 490.40K।
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+0.05%
+0.05%
আজকে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ 0
|+7.31%
|60 দিন
|$ 0
|+3.57%
|90 দিন
|--
|--
2040 সালে, SHIBA BSC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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SHIBA BSC-এর বর্তমান দাম কত?
SHIBA BSC-এর দাম Tk এবং আজকে এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে।
SHIBSC সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
SHIBA BSC-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে SHIBSC-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
SHIBSC-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 1.0e+15 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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