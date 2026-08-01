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SHIBA BSC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SHIBSC-এর মার্কেট ক্যাপ 490,397 USD। SHIBSC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SHIBA BSC-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। SHIBSC-এর মার্কেট ক্যাপ 490,397 USD। SHIBSC-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SHIBSC সম্পর্কে আরও

SHIBSC প্রাইসের তথ্য

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SHIBA BSC প্রাইস (SHIBSC)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SHIBSC থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.000000000490397
$0.000000000490397$0.000000000490397
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
SHIBA BSC (SHIBSC) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:25:51 (UTC+8)

SHIBA BSC-এর আজকের প্রাইস

আজ SHIBA BSC (SHIBSC)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SHIBSC থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SHIBSC-এর জন্য $ 0

SHIBA BSC বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 490,397 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1,000.00T SHIBSC। গত 24 ঘণ্টায়, SHIBSC এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0 (নিম্ন) এবং $ 0.0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SHIBSC গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে +0.05% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

SHIBA BSC (SHIBSC) এর মার্কেট তথ্য

$ 490.40K
$ 490.40K$ 490.40K

--
----

$ 490.40K
$ 490.40K$ 490.40K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

SHIBA BSC এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 490.40K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SHIBSC এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1,000.00T এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1.0e+15। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 490.40K

SHIBA BSC-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.05%

+0.05%

SHIBA BSC (SHIBSC) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SHIBA BSC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ 0+7.31%
60 দিন$ 0+3.57%
90 দিন----

SHIBA BSC এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SHIBA BSC (SHIBSC) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SHIBSC এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SHIBA BSC (SHIBSC) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SHIBA BSC এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে SHIBA BSC এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SHIBSC এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, SHIBA BSC প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SHIBA BSC সম্পর্কে

SHIBA BSC-এর বর্তমান দাম কত?

SHIBA BSC-এর দাম Tk এবং আজকে এটি --% পরিবর্তিত হয়েছে।

SHIBSC সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

SHIBA BSC-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে SHIBSC-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

SHIBSC-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 1.0e+15 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SHIBA BSC সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:25:51 (UTC+8)

SHIBA BSC (SHIBSC) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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